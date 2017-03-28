Рябцева разрыдалась, рассказывая об отношениях с Венедиктовым на шоу "Холостяк"

Леся Рябцева разразилась откровениями о своём бывшем работодателе — Алексее Венедиктове — в эфире популярного шоу "Холостяк" на ТНТ, участницей которого она является. 25-летняя журналистка поведала о реалиях работы с главным редактором "Эха Москвы" во время разговора с героем пятого сезона шоу Ильёй Глинниковым.

— Когда я год назад уволилась, я была в разрушенном состоянии, — поделилась пережитым с Глинниковым Рябцева. — Я не то что интервью не давала, я с людьми не разговаривала. Уехала в Питер и на четыре месяца закрылась в квартире. Мне было больно и плохо, меня обманули, мной попользовались. Для моего начальника я была "новым проектом", он ломал мне психику, ему так было интересно. Я постоянно в диком рёве звонила маме. Он не давал куда-то ездить, путешествовать.

Отвечая на вопрос Глинникова "Может он тебя просто ревновал?", Рябцева не смогла сдержать слёз.

— У нас не было отношений, это был мой начальник. Но я к нему относилась по-другому. Это было унизительно. Был момент, когда от меня отвернулись даже мои родители...

Фрагмент откровений, который готовится к выходу в эфир на ТНТ в эту субботу, оказался в распоряжении Лайфа.