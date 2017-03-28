В США на Ebay продают необычный автомобиль КГБ

На Ebay появился лот — автомобиль Tatra 613, произведённый в Чехословакии. По словам владельца машины, такие собирали для правительственных нужд СССР. Как он отметил, ранее машины не были доступны для массового покупателя.

Мужчина продаёт на Ebay автомобиль Tatra 613, произведённый в Чехословакии. Владелец машины уверяет, что на нём ездили сотрудники КГБ Фото: ebay.com

Как именно машина попала к владельцу — не уточняется. По его словам, этот экземпляр выпустили в 1989 году. Как предполагается, машина, которая проехала более 25 тысяч километров, может быть одним из последних подобных транспортных средств, выпущенных для спецслужб СССР.

Фото: ebay.com

Что касается технических характеристик, максимальная отдача двигателя составляет 200 л.с. На подобные машины в конце 80-х устанавливали 3,5-литровые моторы V8. Они шли в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Фото: ebay.com

К автомобилю прилагается инструкция на русском языке. Кроме того, в комплектацию входит сирена, а также устройство для экстренной связи.