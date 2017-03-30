Как купить все игры в Steam, не умерев с голоду

Зайдя на главную страницу сервиса Steam, вы будете неприятно удивлены ценниками. Средняя стоимость свежей игры варьируется от 700 до 2000 рублей — 15 и 35 долларов соответственно. Прожиточный минимум в Москве составляет 15 тысяч рублей. При средней зарплате в 60 тысяч рублей. Но будем реалистами. Если вы школьник, ваш доход равен нулю. А родители выделяют вам от 50 до 100 рублей на обеды в школе, чтобы вы могли подкрепиться булочкой в школьном буфете. При хорошем раскладе.

Поэтому, чтобы накопить на новую игру, в которую уже играют все одноклассники, чьи родители зарабатывают больше ваших, вам придётся откладывать на протяжении месяца все карманные деньги. Это невероятно сложно, поэтому даже не пытайтесь. Лучше ешьте досыта.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?

Лайф пообщался с Александром Кожевниковым — директором по маркетингу компании Brandcraft, — который ответил на вопрос "почему игры стали стоить так дорого?".

Подорожание игр обусловлено тремя факторами. В первую очередь развитием цифрового бизнеса, который немного стёр границы физической региональной дистрибуции.

Это значит, что мы стали чаще покупать игры в Интернете. Тот же сервис Steam полностью вытеснил палатки с дисками, в которых мы покупали игры. Никто больше не хочет иметь в квартире пылесборники. Всё равно внутри коробки помимо диска есть код для того самого Steam. Результатом этого развития стал единый ценник для всего мира на многие игры.

Также ростом налогов, в том числе налог на "Гугл".

Для нас это НДС, который составляет 18 процентов от стоимости, установленной издателем. При стоимости в 2000 рублей НДС составит 305 рублей от общей стоимости. То есть 1695 рублей — столько стоила игра до обложения НДС. Но не стоит забывать, что каждая площадка также берёт 30 процентов от игры за распространение. Что составляет 391 рубль от начальной стоимости. В итоге без налогообложения игра бы стоила 1303 рубля. Эта сумма отправляется издателю и студии, разработавшей игру, обычно она делится между ними поровну.

Ну и, наконец, изменением покупательной способности рубля, так как большинство игр имеет долларовую цену и/или роялти, которые платятся площадками.

Инфляция. Рубль дешевеет относительно доллара, который является одной из ключевых мировых валют. Не стоит забывать, что все основные производители игр, включая компанию Valve, которая является владельцем Steam, обитают в Штатах. Поэтому зелёные бумажки диктуют цену.

Просто бизнес

Сочетание этих факторов привело к удорожанию игр, так как издателям и продавцам понадобилось повысить маржинальность бизнеса, доход с копии. Часть издателей ушли с рынка, перестав локализовывать проекты, — это напоминает ситуацию с уходом части производителей машин, например очень популярного Opel, с российского рынка. Остальные издатели решили, что смогут удержать объём продаж при высоких ценах, при этом сохранив часть аудитории и продолжая инвестировать в маркетинг.

По сути, решение части производителей понятно: они не могут работать в минус, так что это следствие экономической политики и ситуации в стране: цены на игры в СНГ много лет были низкими, чтобы хотя бы относительно бороться с чёрным и серым рынком, а сейчас в мире идёт коррекция в сторону примерно единой ценовой политики во всех странах.

На рынке произошло существенное падение — в десятки процентов. С точки зрения доходов — упал доход издателя в долларах. В рублях осталось примерно так же — купили меньше игр, но по большей цене. На мобайле влияние не такое — мало времени прошло с момента введения налога на "Гугл", не все адаптировались. Консоли ушли тоже больше в цифру, и там аудитория богаче, не так сильно ценник влияет, они просто не так часто игры покупают.

Что делать?

Найти подработку, которую можно совмещать с учёбой. Одним из самых популярных вариантов заработка для школьника является промоутерство. Обычно заказчик ищет определённый типаж — рост метр с кепкой и опрятная внешность. Оплата почасовая — от 400 до 600 рублей в час. Летом терпимо, а вот зимой вы рискуете отморозить себе конечности.

Есть вариант попробовать устроиться курьером. Каждая доставка будет приносить вам от 200 до 300 рублей. Сколько доставили, столько и получили. От вас требуется просто привезти груз из точки А в точку Б. Всё равно вы ежедневно катаетесь на метро по Москве, почему бы не получать за это деньги?

Напоследок не самый приятный, зато стабильный вариант. Работа дворником. Средний оклад — 20 тысяч рублей. Да, придётся засунуть своё эго подальше, но, если вы думали, что деньги достаются легко, пора вернуться в реальный мир.