Парламент Шотландии поддержал второй референдум о независимости
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Плебисцит пройдёт в 2018 или 2019 году, после того как будут прояснены условия выхода Великобритании из ЕС.
Парламент Шотландии поддержал инициативу правительства по проведению второго референдума о независимости. Идею нового голосования поддержали 69 парламентариев, против высказались 59.
Напомним, осенью 2014 года в Шотландии был проведён первый референдум о независимости. 55% избирателей высказались против.