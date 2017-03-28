Парламент Шотландии поддержал второй референдум о независимости

Плебисцит пройдёт в 2018 или 2019 году, после того как будут прояснены условия выхода Великобритании из ЕС.

Парламент Шотландии поддержал инициативу правительства по проведению второго референдума о независимости. Идею нового голосования поддержали 69 парламентариев, против высказались 59.