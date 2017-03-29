Президент Нигерии объявил войну коррупции в вузах страны

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари сообщил о том, что федеральное правительство обеспокоено финансовым произволом в некоторых государственных вузах и что он готов бороться с преступными махинациями, наносящими вред университетам.

По его словам, правительство получило ряд жалоб и петиций, в которых руководители вузов обвинялись в финансовых махинациях. Бухари пообещал, что в отношении всех виновных будут предприняты соответствующие дисциплинарные меры.

— Власти обеспокоены растущими темпами финансовой преступности в государственных университетах Нигерии. Смею заверить, что правительство уже занялось изучением поступивших жалоб, после чего соответствующие меры будут предприняты против любого, кто будет признан виновным, — заявил Мохаммаду Бухари.