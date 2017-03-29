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Опубликовано 29 марта 2017, 10:45

Президент Нигерии объявил войну коррупции в вузах страны

Фото: &copy; AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил готовность наказать коррупционеров в госвузах, а также устранить и другие преступные махинации, наносящие университетам вред. Об этом сообщает universityworldnews.com.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари сообщил о том, что федеральное правительство обеспокоено финансовым произволом в некоторых государственных вузах и что он готов бороться с преступными махинациями, наносящими вред университетам.

По его словам, правительство получило ряд жалоб и петиций, в которых руководители вузов обвинялись в финансовых махинациях. Бухари пообещал, что в отношении всех виновных будут предприняты соответствующие дисциплинарные меры.

— Власти обеспокоены растущими темпами финансовой преступности в государственных университетах Нигерии. Смею заверить, что правительство уже занялось изучением поступивших жалоб, после чего соответствующие меры будут предприняты против любого, кто будет признан виновным, — заявил Мохаммаду Бухари.

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Евгения Зубкова
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