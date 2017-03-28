Лига арабских государств откроет своё официальное представительство в России

В думской электронной базе данных появилась информация о том, что правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Лигой арабских государств о создании представительства организации на территории Российской Федерации.

Документ, подписанный 2 июля 2015 года, определяет цели и функции представительства, а также права и обязанности сторон. По аналогии с другими международными организациями, представительство и его сотрудники наделяются иммунитетом и соответствующими привилегиями.

23 сентября 2003 года МИД России и Генеральный секретариат ЛАГ подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает регулярные политические консультации по актуальным международным и региональным проблемам на министерском уровне. В декабре 2009 года был учреждён Российско-арабский форум сотрудничества.

Лига арабских государств — образованная в Каире 22 марта 1945 года межправительственная организация, членом которой в настоящее время является 21 государство. Штаб-квартира организации располагается в Каире.

Примечателен тот факт, что представительство ЛАГ в Москве ведёт свою работу ещё с января 1990 года, но правовой основы функционирования до настоящего времени не существовало.