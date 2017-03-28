Правительство Великобритании обсудит референдум Шотландии не раньше 2020 года

Британское правительство не будет обсуждать второй референдум о независимости Шотландии до 2020 года. Об этом сообщило издание The Guardian.

Газета цитирует министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, заявившего, что переходный период расставания с Евросоюзом — не время для плебисцита.