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Регион
Опубликовано 28 марта 2017, 21:02

Правительство Великобритании обсудит референдум Шотландии не раньше 2020 года

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Британское правительство не будет обсуждать второй референдум о независимости Шотландии до 2020 года. Об этом сообщило издание The Guardian.

Газета цитирует министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, заявившего, что переходный период расставания с Евросоюзом — не время для плебисцита.

Напомним, что парламент Шотландии поддержал второй референдум о независимости. Первое голосование состоялось в 2014 году, и 55% граждан высказались против отсоединения от Великобритании. Брексит мог изменить решение части шотландцев.

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Маргарита Синютина
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