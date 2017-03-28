Правительство Великобритании обсудит референдум Шотландии не раньше 2020 года
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Британское правительство не будет обсуждать второй референдум о независимости Шотландии до 2020 года. Об этом сообщило издание The Guardian.
Газета цитирует министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, заявившего, что переходный период расставания с Евросоюзом — не время для плебисцита.
Напомним, что парламент Шотландии поддержал второй референдум о независимости. Первое голосование состоялось в 2014 году, и 55% граждан высказались против отсоединения от Великобритании. Брексит мог изменить решение части шотландцев.