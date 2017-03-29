Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2017, 05:35

Подтверждена дата выхода первого эпизода игровых "Стражей галактики"

Начало нового квеста от создателей игрового сериала по "Ходячим мертвецам" официально выйдет в середине апреля.

Фото: &copy; Kinopoisk/"Стражи Галактики"

Фото: © Kinopoisk/"Стражи Галактики"

Ранее было известно, что новую игру по "Стражам галактики" от Telltale Games собираются выпустить весной этого года. Позже в цифровом магазине PlayStation Store на странице квеста была замечена точная дата релиза — 18 апреля. Оказалось, что эта "утечка" была верной — издатель подтвердил день выхода первого эпизода.

Первый эпизод под названием Tangled Up in Blue ("Запутанный в синем") выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже в середине апреля. Примерно на это время запланирован и релиз на мобильных платформах.

image

Официально объявлена дата выхода первого эпизода "Стражей галактики" от Telltale

Фото: © Kinopoisk/"Стражи Галактики"

Поклонники игр Telltale заметили, что в их квесте по "Стражам галактики" студия решила напрочь отказаться от фирменного визуального стиля, который можно было видеть в любом проекте разработчиков за последние годы. Также предполагается, что в "Стражах галактики" Telltale сделает большую ставку на юмор — в последний раз студия делала такое в игровом сериале Tales from the Borderlands.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • ходячиемертвецы
  • telltalegames
  • Marvel
  • borderlands
  • Стражи Галактики
  • nintendoswitch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar