Подтверждена дата выхода первого эпизода игровых "Стражей галактики"

Ранее было известно, что новую игру по "Стражам галактики" от Telltale Games собираются выпустить весной этого года. Позже в цифровом магазине PlayStation Store на странице квеста была замечена точная дата релиза — 18 апреля. Оказалось, что эта "утечка" была верной — издатель подтвердил день выхода первого эпизода.

Первый эпизод под названием Tangled Up in Blue ("Запутанный в синем") выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже в середине апреля. Примерно на это время запланирован и релиз на мобильных платформах.