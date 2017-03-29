Подтверждена дата выхода первого эпизода игровых "Стражей галактики"
Начало нового квеста от создателей игрового сериала по "Ходячим мертвецам" официально выйдет в середине апреля.
Фото: © Kinopoisk/"Стражи Галактики"
Ранее было известно, что новую игру по "Стражам галактики" от Telltale Games собираются выпустить весной этого года. Позже в цифровом магазине PlayStation Store на странице квеста была замечена точная дата релиза — 18 апреля. Оказалось, что эта "утечка" была верной — издатель подтвердил день выхода первого эпизода.
Первый эпизод под названием Tangled Up in Blue ("Запутанный в синем") выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже в середине апреля. Примерно на это время запланирован и релиз на мобильных платформах.
Официально объявлена дата выхода первого эпизода "Стражей галактики" от Telltale
Фото: © Kinopoisk/"Стражи Галактики"
Поклонники игр Telltale заметили, что в их квесте по "Стражам галактики" студия решила напрочь отказаться от фирменного визуального стиля, который можно было видеть в любом проекте разработчиков за последние годы. Также предполагается, что в "Стражах галактики" Telltale сделает большую ставку на юмор — в последний раз студия делала такое в игровом сериале Tales from the Borderlands.