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Опубликовано 29 марта 2017, 06:22

Анонсировано крупное обновление для стратегии "Казаки-3"

Авторы стратегии "Казаки-3" объявили о скором выходе мини-дополнения, которое добавит в игру новую нацию и не только.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

С выходом DLC "Казаки-3. Стражи высокогорий" игроки смогут управлять шотландскими войсками. Вместе с добавлением новой нации в "Казаках" также появится ещё одна сюжетная кампания, рассказывающая о подвигах шотландских войск XVII–XVIII веков. В распоряжении игроков также появится девять новых юнитов.

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Для "Казаков-3" выпустят мини-дополнение с новой фракцией

Фото: © wikipedia.org

Другим важным нововведением станет ИИ-помощник, призванный облегчить повседневные задачи игрока в "Казаках-3". Виртуальный "секретарь" поможет отслеживать доступность постройки зданий, требующих накопления ресурсов, будет наблюдать за занятостью всех крестьян и выполнять другие рутинные задачи. Благодаря этому игрок сможет сосредоточиться на сражениях, а не на слежке за своим населением и ресурсами.

Наконец, "Стражи высокогорий" добавят некие новые игровые механики и ещё один музыкальный трек.

Выход мини-дополнения намечен уже на 11 апреля.

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Станислав Погорский
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