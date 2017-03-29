Анонсировано крупное обновление для стратегии "Казаки-3"

С выходом DLC "Казаки-3. Стражи высокогорий" игроки смогут управлять шотландскими войсками. Вместе с добавлением новой нации в "Казаках" также появится ещё одна сюжетная кампания, рассказывающая о подвигах шотландских войск XVII–XVIII веков. В распоряжении игроков также появится девять новых юнитов.

Другим важным нововведением станет ИИ-помощник, призванный облегчить повседневные задачи игрока в "Казаках-3". Виртуальный "секретарь" поможет отслеживать доступность постройки зданий, требующих накопления ресурсов, будет наблюдать за занятостью всех крестьян и выполнять другие рутинные задачи. Благодаря этому игрок сможет сосредоточиться на сражениях, а не на слежке за своим населением и ресурсами.

Наконец, "Стражи высокогорий" добавят некие новые игровые механики и ещё один музыкальный трек.

Выход мини-дополнения намечен уже на 11 апреля.