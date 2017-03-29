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Опубликовано 29 марта 2017, 06:50

Анонсировано переиздание классической RPG Planescape: Torment Enhanced Edition

Студия Beamdog анонсировала обновлённое издание классической ролевой игры Planescape: Torment.

Кадр видео &ldquo;Planescape: Torment: Enhanced Edition Launch Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Planescape: Torment: Enhanced Edition Launch Trailer”. Скриншот © L!FE

Planescape: Torment Enhanced Edition является обновлённой и улучшенной версией оригинальной ролевой игры, выпущенной ещё в 1999 году. Авторы сопроводили анонс полноценным трейлером.

Планируемая дата релиза не сообщается, однако трейлер приурочен к выходу игры — вероятно, что она станет доступна уже совсем скоро. В Enhanced Edition оригинальную Planescape оптимизировали для игры на современных компьютерах и добавили поддержку высоких разрешений экрана вплоть до 4K.

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Анонсировано переиздание Planescape: Torment

Скриншот © L!FE

Planescape: Torment Enhanced Edition выйдет на PC, а также для мобильных устройств на iOS и Android.

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Станислав Погорский
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