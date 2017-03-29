Анонсировано переиздание классической RPG Planescape: Torment Enhanced Edition
Студия Beamdog анонсировала обновлённое издание классической ролевой игры Planescape: Torment.
Кадр видео “Planescape: Torment: Enhanced Edition Launch Trailer”. Скриншот © L!FE
Planescape: Torment Enhanced Edition является обновлённой и улучшенной версией оригинальной ролевой игры, выпущенной ещё в 1999 году. Авторы сопроводили анонс полноценным трейлером.
Планируемая дата релиза не сообщается, однако трейлер приурочен к выходу игры — вероятно, что она станет доступна уже совсем скоро. В Enhanced Edition оригинальную Planescape оптимизировали для игры на современных компьютерах и добавили поддержку высоких разрешений экрана вплоть до 4K.
Анонсировано переиздание Planescape: Torment
Скриншот © L!FE
Planescape: Torment Enhanced Edition выйдет на PC, а также для мобильных устройств на iOS и Android.