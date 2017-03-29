Анонсировано переиздание классической RPG Planescape: Torment Enhanced Edition

Planescape: Torment Enhanced Edition является обновлённой и улучшенной версией оригинальной ролевой игры, выпущенной ещё в 1999 году. Авторы сопроводили анонс полноценным трейлером.

Планируемая дата релиза не сообщается, однако трейлер приурочен к выходу игры — вероятно, что она станет доступна уже совсем скоро. В Enhanced Edition оригинальную Planescape оптимизировали для игры на современных компьютерах и добавили поддержку высоких разрешений экрана вплоть до 4K.