Обновление для Nintendo Switch почти ничего не меняет

Nintendo выпустила системное обновление версии 2.1.0 для своей консоли Switch, которое не меняет ничего, что могли бы заметить пользователи.

Ранее Nintendo выпустила обновление первого дня, которое вышло одновременно со стартом продаж Switch. Оно добавляло несколько ключевых функций — вроде доступа к цифровому магазину eShop. Второе обновление же оказалось крайне незначительным. Обновив своё устройство до версии 2.1.0, пользователи Switch получат лишь "повышенную стабильность" работы консоли. Каких-либо новых функций или других изменений, судя по всему, нет. По крайней мере, Nintendo о них не сообщает.

Для Nintendo Switch вышло системное обновление Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS