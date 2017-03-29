Пользователям Steam дарят средневековый экшен Chivalry: Medieval Warfare

Прямо сейчас в сервисе Steam проходит акция, благодаря которой средневековый экшен Chivalry: Medieval Warfare может получить любой желающий.

Для получения бесплатной копии Chivalry: Medieval Warfare для Steam необходимо только скачать и установить игру. После этого её полная версия будет навсегда привязана к аккаунту.

Chivalry: Medieval Warfare раздают бесплатно в Steam Фото: ©wikipedia.org