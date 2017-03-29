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Опубликовано 29 марта 2017, 08:33

Пользователям Steam дарят средневековый экшен Chivalry: Medieval Warfare

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Прямо сейчас в сервисе Steam проходит акция, благодаря которой средневековый экшен Chivalry: Medieval Warfare может получить любой желающий.

Для получения бесплатной копии Chivalry: Medieval Warfare для Steam необходимо только скачать и установить игру. После этого её полная версия будет навсегда привязана к аккаунту.

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Chivalry: Medieval Warfare раздают бесплатно в Steam

Фото: ©wikipedia.org

Разработчики из Torn Banner Studios проводят эту акцию для привлечения внимания к своему новому проекту, экшену Mirage: Arcane Warfare.

Chivalry: Medieval Warfare — игра про масштабные средневековые сражения, в которых могут принимать участие множество бойцов по Сети. Средний балл PC-версии игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 79 из 100 возможных.

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Станислав Погорский
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