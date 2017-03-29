Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Сенат Конгресса США одобрил протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщает Washington Examiner. Отмечается, что документ поддержали 97 сенаторов, двое были против, один не голосовал.

Издание отмечает, что против принятия протокола активно выступили двое республиканцев — Рэнд Пол и Майкл Ли. Они считают, что вступление балканской страны в НАТО не укрепит альянс, а увеличит нагрузку на США.