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Регион
Опубликовано 29 марта 2017, 00:07

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сенат Конгресса США одобрил протокол о вступлении Черногории в НАТО, сообщает Washington Examiner. Отмечается, что документ поддержали 97 сенаторов, двое были против, один не голосовал.

Издание отмечает, что против принятия протокола активно выступили двое республиканцев — Рэнд Пол и Майкл Ли. Они считают, что вступление балканской страны в НАТО не укрепит альянс, а увеличит нагрузку на США.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призывал Сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО, поскольку это "в сильной степени отвечает интересам Соединённых Штатов".

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Эмила Сидорова
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