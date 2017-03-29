Жужа закрутила роман с директором Седоковой за три месяца до свадьбы с Винником

За стремительной жизнью любимицы "антиков" порой не успевают следить даже самые преданные поклонники 29-летней ведущей. Особенно если дело касается личной жизни девушки. Ещё недавно фанаты звезды обсуждали её отношения с вдовцом Олегом Винником: на протяжении долгого времени влюблённые то громко объявляли о расставании, то сходились вновь.

В июле пара планировала сыграть пышную свадьбу, однако недавно Жужа вновь удалила все совместные снимки с Винником и заявила, что она с ним больше не вместе. Олег собрал вещи и уехал в Санкт-Петербург, а Катя нашла утешение в объятиях директора Анны Седоковой Кирилла Павлова.

— С Олегом мы окончательно расстались перед моим днём рождения. Причина — в его некорректных выражениях в мой адрес, — поделилась Катя с Лайфом. — Сначала инициатором расставания был он. А когда он пришёл мириться, то уже я не захотела мира. Мы постоянно ссорились, расходились. Теперь обратной дороги точно нет. Мы должны были пожениться 22 июля, но какой смысл выходить замуж, когда наши отношения совсем не классные. Что касается Кирилла, то с ним я знакома пять лет. Всё это время мы просто дружили, но сейчас что-то такое произошло.