Петербуржец добился установки памятника солдатам СССР в немецком Пайсенберге

Работающий в доме престарелых мужчина несколько лет в одиночку искал имена российских военнопленных.

43-летний петербуржец Антон Громов, живущий в немецком городе Пайсенберг, три года назад в одиночку начал организовать установку памятника русским солдатам, погибшим в шахтах города во время Первой и Второй мировых войн.

— Оказавшись в Пайсенберге, я пошёл в музей, посвящённый истории местной шахты, на экспозиции случайно увидел доску с именами шахтёров, погибших в аварии. Неожиданно для себя обнаружил под годом — 43-м и 44-м — три русских имени. С этого всё началось, — рассказывает Антон.

Петербуржца это заинтересовало. Он обратился в архив и выяснил, что русские военнопленные были захоронены на местном кладбище.

Антон Громов выяснил имена советских солдат и обратился к бюргермейстеру города Мануэле Ванни с предложением установить памятник.

Петербуржец собирает деньги на свой проект с осени 2016 года. Общая стоимость составила около 5000 евро, из которых город Пайсенберг и сам Громов вложили вместе 2500 евро.

— Ко мне обратился один человек, у которого фирма похоронных памятников, он специализируется на изготовлении памятников для кладбищ, с предложением установить каменный памятник. Это было, конечно, намного дороже, чем деревянный крест, но такой памятник — он солидней выглядит и простоит дольше, — рассказывает Громов. — Значит, ну, в целом, это — порядка 5000 евро. Владелец фирмы половину взял на себя. Туда входит и доставка в Пайсенберг, и установка. Город предоставил 1000, мне осталось собрать 600 евро.

Антон Громов обращается к своим соотечественникам и просит помочь собрать нужную сумму до Пасхи, чтобы памятник установили и освятили в мае.

— Это немного, нужно только, чтобы 30 человек пожертвовали по 20 евро. До сих пор большую часть пожертвований давали местные немцы. Например, когда в местной газете появилось сообщение о сборе средств, то местный шахтёр, которому 94 года, пожертвовал сразу 200 евро. К сожалению, местные соотечественники почти не отозвались на мой призыв. Я рассчитываю на вашу помощь, большое спасибо!

Список погибших солдат СССР, которым поставят памятник в Пайсенберге 1. Гончаров Дмитрий (26.10.1908—04.11.1942) 2. Доброт Пётр (13.06.1911—10.10.1942) 3. Карюшкин Михаил Иванович (01.10.18—22.11.1942) 4. Редчик Прокофий Савельевич (07.06.11—16.06.1944) 5. Подворчанский Николай Александрович (1922—18.08.1944) 6. Ясинев Павел Филиппович (1913 —04.09.1943) 7. Лозовской Афанасий Ильич (13.07.1910—24.11.1944) 8. Султанов Зымор (17.12.1917—18.10.1942) 9. Масло Афанасий (23.07.1897—12.12.1943)