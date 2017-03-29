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Опубликовано 29 марта 2017, 10:42

Авторы Watch Dogs 2 готовят бесплатные обновления для игры

Фото: &copy; Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики обещают добавить в экшен про хакеров кооперативный режим на четверых игроков.

Студия Ubisoft сообщила, что владельцы сезонного абонемента Watch Dogs 2 не будут получать эксклюзивные дополнения для многопользовательского режима. Теперь новый контент будет доступен для всех владельцев игры.

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Watch Dogs 2 ждёт крупное обновление

Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики сообщили, что обладатели сезонного абонемента получат в дополнение к новым однопользовательским миссиям эксклюзивную одежду и оружие.

В апреле Ubisoft планирует выпустить новый командный PvP-режим Showdown, гонки дронов, 13 новых видов одежды, многопользовательский мотокросс, пейнтбольное ружьё и многое другое. Летом разработчики добавят в игру возможность проходить миссии в кооперативном режиме с участием четверых пользователей.

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Сергей Сурепин
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