Авторы Watch Dogs 2 готовят бесплатные обновления для игры
Фото: © Ubisoft Entertainment
Разработчики обещают добавить в экшен про хакеров кооперативный режим на четверых игроков.
Студия Ubisoft сообщила, что владельцы сезонного абонемента Watch Dogs 2 не будут получать эксклюзивные дополнения для многопользовательского режима. Теперь новый контент будет доступен для всех владельцев игры.
Watch Dogs 2 ждёт крупное обновление
Фото: © Ubisoft Entertainment
Разработчики сообщили, что обладатели сезонного абонемента получат в дополнение к новым однопользовательским миссиям эксклюзивную одежду и оружие.
В апреле Ubisoft планирует выпустить новый командный PvP-режим Showdown, гонки дронов, 13 новых видов одежды, многопользовательский мотокросс, пейнтбольное ружьё и многое другое. Летом разработчики добавят в игру возможность проходить миссии в кооперативном режиме с участием четверых пользователей.