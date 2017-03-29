Авторы Watch Dogs 2 готовят бесплатные обновления для игры

Разработчики обещают добавить в экшен про хакеров кооперативный режим на четверых игроков.

Студия Ubisoft сообщила, что владельцы сезонного абонемента Watch Dogs 2 не будут получать эксклюзивные дополнения для многопользовательского режима. Теперь новый контент будет доступен для всех владельцев игры.

Watch Dogs 2 ждёт крупное обновление Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики сообщили, что обладатели сезонного абонемента получат в дополнение к новым однопользовательским миссиям эксклюзивную одежду и оружие.