На легендарную Sega Mega Drive выходит новая игра за $89

Спустя 29 лет после выхода игровой приставки Sega Mega Drive (в США Sega Genesis) для неё выходит новая игра — Paprium. Причём издаваться она будет на картриджах, а её стоимость составит 89 долларов США. Без учёта инфляции это делает игру одной из самых дорогих для Sega Mega Drive. Дороже стоила только игра Virtual Racing, которая требовала специальный картридж с сопроцессором.

Paprium — это классический beat 'em up в духе серии игр Streets of Rage. На выбор игроку будут предложены пять персонажей и 24 уровня. Играть по традиции можно как одному, так и вдвоём. Региональные ограничения на картридже будут отсутствовать.