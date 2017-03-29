На легендарную Sega Mega Drive выходит новая игра за $89
Спустя 29 лет после выхода игровой приставки Sega Mega Drive (в США Sega Genesis) для неё выходит новая игра — Paprium. Причём издаваться она будет на картриджах, а её стоимость составит 89 долларов США. Без учёта инфляции это делает игру одной из самых дорогих для Sega Mega Drive. Дороже стоила только игра Virtual Racing, которая требовала специальный картридж с сопроцессором.
Paprium — это классический beat 'em up в духе серии игр Streets of Rage. На выбор игроку будут предложены пять персонажей и 24 уровня. Играть по традиции можно как одному, так и вдвоём. Региональные ограничения на картридже будут отсутствовать.
16-битная консоль Sega Mega Drive впервые была представлена в Японии в 1988 году. В середине 90-х получила распространение в России и странах СНГ. Официальная поддержка консоли фирмой Sega был прекращена в 1998 году. Сейчас к консоли вновь возвращается интерес из-за моды на ретроигры.