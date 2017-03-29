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Опубликовано 29 марта 2017, 11:39

Польский магазин назвал дату выхода Red Dead Redemption 2

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

По словам продавцов техники, информацию о дате выхода игры им сообщил надёжный источник.

На сайте польского магазина Media Markt появилась информация о точной дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2. Новая игра от студии Rockstar Games поступит в продажу 3 октября 2017 года.

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Стала известна дата выхода Red Dead Redemption 2

Фото: © wikipedia.org

Представители компании рассказали, что информация о дате выхода игры поступила от дистрибьютора.

Ранее сообщалось, что Red Dead Redemption 2 может выйти 26 сентября 2017 года. Оба раза речь шла о выходе игры не только на консолях, но и на ПК. Разработчики анонсировали игру 18 октября 2016 года только на PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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