Польский магазин назвал дату выхода Red Dead Redemption 2

На сайте польского магазина Media Markt появилась информация о точной дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2. Новая игра от студии Rockstar Games поступит в продажу 3 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Red Dead Redemption 2 может выйти 26 сентября 2017 года. Оба раза речь шла о выходе игры не только на консолях, но и на ПК. Разработчики анонсировали игру 18 октября 2016 года только на PS4 и Xbox One.