Польский магазин назвал дату выхода Red Dead Redemption 2
Фото: © wikipedia.org
По словам продавцов техники, информацию о дате выхода игры им сообщил надёжный источник.
На сайте польского магазина Media Markt появилась информация о точной дате выхода вестерна Red Dead Redemption 2. Новая игра от студии Rockstar Games поступит в продажу 3 октября 2017 года.
Стала известна дата выхода Red Dead Redemption 2
Фото: © wikipedia.org
Представители компании рассказали, что информация о дате выхода игры поступила от дистрибьютора.
Ранее сообщалось, что Red Dead Redemption 2 может выйти 26 сентября 2017 года. Оба раза речь шла о выходе игры не только на консолях, но и на ПК. Разработчики анонсировали игру 18 октября 2016 года только на PS4 и Xbox One.