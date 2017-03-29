Студент сделал игровую приставку за $35, которую нужно собрать самому

Альберт Гайшак (Albert Gajšak) из Хорватии собрал первую консоль в 15 лет, воспользовавшись только компонентами, доступными на eBay, и схемами электроники из Интернета. Когда первая система заработала, он решил двигаться дальше и создал Makerbuino — игровую консоль за $35, которую после покупки потребуется собрать самому. Под готовое устройство можно писать собственные игры или брать готовые проекты от других энтузиастов.

Для тех, кто не хочет работать с паяльником, существует и упрощённая версия Makerbuino, которая будет собрана на заводе и доставлена в готовом виде. Для неё также можно писать собственные игры, что позволит любителям программирования обойтись без стадии сборки. Примечательно, что при запрошенных на Kickstarter $ 10 000 гаджет собрал уже более $ 16 000, а многие из участников выделили проекту сотни долларов за расширенные версии с возможностью обучаться или играть вместе.