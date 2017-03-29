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Опубликовано 29 марта 2017, 11:44

Студент сделал игровую приставку за $35, которую нужно собрать самому

Портативная игровая система, основанная на Arduino, поможет детям и взрослым научиться собирать электронику и делать игры.

Кадр видео &ldquo;MAKERbuino - a DIY game console | Kickstarter Technology&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “MAKERbuino - a DIY game console | Kickstarter Technology”. Скриншот © L!FE

Альберт Гайшак (Albert Gajšak) из Хорватии собрал первую консоль в 15 лет, воспользовавшись только компонентами, доступными на eBay, и схемами электроники из Интернета. Когда первая система заработала, он решил двигаться дальше и создал Makerbuino — игровую консоль за $35, которую после покупки потребуется собрать самому. Под готовое устройство можно писать собственные игры или брать готовые проекты от других энтузиастов.

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Портативная игровая система Makerbuino, поможет детям и взрослым научиться собирать электронику и делать игры

Скриншот © L!FE

Для тех, кто не хочет работать с паяльником, существует и упрощённая версия Makerbuino, которая будет собрана на заводе и доставлена в готовом виде. Для неё также можно писать собственные игры, что позволит любителям программирования обойтись без стадии сборки. Примечательно, что при запрошенных на Kickstarter $ 10 000 гаджет собрал уже более $ 16 000, а многие из участников выделили проекту сотни долларов за расширенные версии с возможностью обучаться или играть вместе.

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Арсений Мирный
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