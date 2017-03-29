Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2017, 14:25

Боб Дилан наконец получит Нобелевскую премию

Фото: &copy;&nbsp;Karl Larsen/Coleman-Rayner/EAST NEWS

Фото: © Karl Larsen/Coleman-Rayner/EAST NEWS

Американский певец был удостоен премии в октябре 2016 года, но не смог приехать, чтобы забрать награду и призовые деньги. Организаторы премии заявили, что встретятся с Диланом в частном порядке в столице Швеции, где он даёт два концерта, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, Дилану необходимо выступить с лекцией. В противном случае ему придётся возвращать призовые деньги. Как отмечается, СМИ на встрече присутствовать не будут.

BannerImage
Светлана Купчинская
  • Новости
  • В мире
  • Нобелевская премия
  • Боб Дилан
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar