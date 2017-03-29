Боб Дилан наконец получит Нобелевскую премию
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Американский певец был удостоен премии в октябре 2016 года, но не смог приехать, чтобы забрать награду и призовые деньги. Организаторы премии заявили, что встретятся с Диланом в частном порядке в столице Швеции, где он даёт два концерта, сообщают местные СМИ.
Как отмечается, Дилану необходимо выступить с лекцией. В противном случае ему придётся возвращать призовые деньги. Как отмечается, СМИ на встрече присутствовать не будут.