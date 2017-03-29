Боб Дилан наконец получит Нобелевскую премию

Американский певец был удостоен премии в октябре 2016 года, но не смог приехать, чтобы забрать награду и призовые деньги. Организаторы премии заявили, что встретятся с Диланом в частном порядке в столице Швеции, где он даёт два концерта, сообщают местные СМИ.