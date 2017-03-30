Авторы Battlefield 1 добавят в игру новые возможности
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Владельцы базовой версии шутера смогут получить доступ к Premium-картам по приглашению.
Студия DICE сообщила, что функция Premium Friends будет запущена в шутере Battlefield 1 уже сегодня. Она позволит подписчикам премиум-сервиса бесплатно приглашать своих друзей на карты из платных дополнений.
В Battlefield 1 появится возможность приглашать игроков на премиум-карты
Разработчики ввели ограничения, поэтому опыт во время игры на премиум-картах получать будут только те пользователи, которые оплачивают подписку.
Также рядовые игроки не смогут использовать на новых картах оружие, которое было добавлено в Battlefield 1 вместе с платными дополнениями.