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Опубликовано 30 марта 2017, 09:48

Авторы Battlefield 1 добавят в игру новые возможности

Фото: &copy;&nbsp;battlefield.com

Фото: © battlefield.com

Владельцы базовой версии шутера смогут получить доступ к Premium-картам по приглашению.

Студия DICE сообщила, что функция Premium Friends будет запущена в шутере Battlefield 1 уже сегодня. Она позволит подписчикам премиум-сервиса бесплатно приглашать своих друзей на карты из платных дополнений.

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В Battlefield 1 появится возможность приглашать игроков на премиум-карты

Разработчики ввели ограничения, поэтому опыт во время игры на премиум-картах получать будут только те пользователи, которые оплачивают подписку.

Также рядовые игроки не смогут использовать на новых картах оружие, которое было добавлено в Battlefield 1 вместе с платными дополнениями.

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Сергей Сурепин
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