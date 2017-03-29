"Как вы можете лезть со своим референдумом, когда родина из Европы выходит"

Сегодня очередной исторический день для Великобритании. Главе Евросоюза поляку Туску официально вручили бумагу о выходе страны из ЕС — и обещанный Брексит начался.

Несмотря на то что все стороны раздувают ноздри и бьют копытом, в обсуждениях царит некоторая растерянность. Потому что стороны ступают на абсолютно зыбкую почву не прописанных никогда и нигде процедур.

Дело в том, что Евросоюз всегда был заточен под расширение. Никому из бюрократов и законодателей не приходило в голову, что кто-то может из союза выйти. Недаром EU часто называют EUSSR — в СССР тоже существовала концепция прав наций на самоопределение. Как бы. Потому что ни одной процедуры по реальному выходу оттуда не было. Ну, кто же может захотеть выйти в здравом уме из такой прекрасной страны?

Но в упоении и тревогах по поводу Брексита англичане стараются не замечать тот хук слева, который вот-вот прилетит от шотландцев. Потому что у власти в Шотландии нынче националистическая партия во главе с Николой Стерджен, которая не успокаивается со времён первого референдума по выходу Шотландии из Великобритании.

Тогда, 18 сентября 2014 года, сторонники выхода потерпели поражение. При этом по всем раскладам молодая часть шотландцев была за выход, а старшая — против. С тех пор много что поменялось. Те, кому было 15–16 лет, получили право голоса, а те, кому 20, — не поменяли своих убеждений. А пожилых противников выхода Шотландии из Великобритании значительно поуменьшилось по природным причинам. А тут ещё и выход всей Британии из Евросоюза грянул совершенно неожиданно, что заставило членов Объединённого Королевства призадуматься.

Кроме Англии в королевстве — Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Валлийцам и северным ирландцам деваться особо некуда, а вот шотландцам, которые всю свою совместную историю чувствуют к себе некоторое пренебрежение со стороны Лондона, — вполне. При этом они пытаются опираться на мысль, что у их берегов нефтяные скважины, а продажи виски растут по всему миру. Правда, все шотландские банки уже принадлежат англичанам, а скважины — транснациональным корпорациям. Но тягу шотландцев к свободе и независимости не задушишь не убьёшь ещё со времён Брюса (в исполнении Мела Гибсона).

Именно поэтому в Шотландии встал вопрос о новом референдуме по вопросу выхода из Британии. Сначала от них отмахивались и даже пробовали говорить: как вы можете со своим референдумом лезть, когда родина тут из Европы выходит.

Премьер-министр Британии после встречи с Николой Стерджен в январе этого года спесиво заявила, что все "разговоры о втором референдуме Шотландии — это чистый блеф".

И тут — сюрприз — вчера шотландский парламент поддержал проведение второго референдума. А сегодня уже советник по Брекситу Дэвид Дэвис пишет шотландскому правительству письмо насчёт планов по шотландской независимости. Лондонских политиков прежде всего интересует, какой валютой собираются пользоваться шотландцы после выхода и вообще кто проводил опросы, которые доказывают, что существует общественный запрос на проведение нового референдума.

У шотландцев свои резоны. Они хотят не только выйти из Британии, но и остаться в едином европейском рынке.

В это же время премьер-министр Мэй предложила всем британцам объединиться перед лицом Брексита. Практически как в войну, но только вот именно её правительство устроило эту "войну". Переходный период официально для отделения Британии от Евросоюза — 18 месяцев. Стало быть, шотландцам не дадут проводить референдум как минимум полтора года. Но так как никто до сих пор не знает, насколько тяжело и долго это будет в реальности, то и шотландский референдум, который тут называют indyref2, станут оттягивать до последнего. И до 2020-го шотландцы будут вместе со всеми расхлёбывать последствия Брексита.

На что первый министр Шотландии отвечает: "Народ Шотландии должен иметь право выбирать между Брекситом — возможно, очень тяжким — и тем, чтобы стать независимой страной, которая сама выстраивает свой политический курс и создаёт реальное партнёрство равных на территории Британских островов".

Напоследок заметим, что попытка выстраивать свой курс Марии Стюарт — королеве Шотландии — в прошлый раз стоила головы. В буквальном, а не бюрократическом смысле слова.