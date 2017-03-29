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Регион
Опубликовано 29 марта 2017, 16:56

Ливийский самолёт разбился на востоке страны

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Козлов

Фото: © РИА Новости/Сергей Козлов

Самолёт Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-21 потерпел катастрофу сегодня в районе города Тобрук неподалеку от границы с Египтом, сообщает новостной портал "Эфригейтньюс". Причиной крушения стала техническая неисправность.

Самолёт наносил удары по позициям боевиков террористической группировки "Совет шуры моджахедов Дерны" (связана с "Аль-Каидой"*. — Прим. ред) в ливийском городе Дерна. ЛНА уже удалось занять ряд стратегических районов на подступах к ней.

Управлял истребителем командующий расположенной в этом же районе авиабазы бригадный генерал Салех Мухаммед Джауда. Он не успел катапультироваться и погиб.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.

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Светлана Купчинская
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