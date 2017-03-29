Ливийский самолёт разбился на востоке страны

Самолёт Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-21 потерпел катастрофу сегодня в районе города Тобрук неподалеку от границы с Египтом, сообщает новостной портал "Эфригейтньюс". Причиной крушения стала техническая неисправность.

Самолёт наносил удары по позициям боевиков террористической группировки "Совет шуры моджахедов Дерны" (связана с "Аль-Каидой"*. — Прим. ред) в ливийском городе Дерна. ЛНА уже удалось занять ряд стратегических районов на подступах к ней.

Управлял истребителем командующий расположенной в этом же районе авиабазы бригадный генерал Салех Мухаммед Джауда. Он не успел катапультироваться и погиб.