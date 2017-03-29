Многопользовательские игры раздают за символическую плату

Сервис Humble Bundle на протяжении 13 дней распродаёт игры, которые подойдут для времяпровождения с друзьями.

Заплатив 60 рублей, можно получить доступ к трём играм: Eon Altar Episode 1, Primal Carnage: Extinction и Tricky Towers. За 440 рублей можно дополнительно получить ещё три игры: Move or Die, Rampage Knights и Ultimate Chicken Horse.

Humble Bundle начал новую распродажу с многопользовательскими играми