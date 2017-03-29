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Опубликовано 29 марта 2017, 14:44

Многопользовательские игры раздают за символическую плату

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Сервис Humble Bundle на протяжении 13 дней распродаёт игры, которые подойдут для времяпровождения с друзьями.

Заплатив 60 рублей, можно получить доступ к трём играм: Eon Altar Episode 1, Primal Carnage: Extinction и Tricky Towers. За 440 рублей можно дополнительно получить ещё три игры: Move or Die, Rampage Knights и Ultimate Chicken Horse.

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Humble Bundle начал новую распродажу с многопользовательскими играми

Если вы решитесь отдать 600 рублей, то ко всему вышеперечисленному списку игр Humble Bundle добавит HELLDIVERS и дополнение Rangner Pack.

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Сергей Сурепин
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