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Опубликовано 30 марта 2017, 05:51

Авторы Conan Exiles воскрешают старый проект

Кадр видео: youtube/Funcom

Кадр видео: youtube/Funcom

Студия Funcom решила вернуть к жизни старую сетевую игру The Secret World и сменить название.

Теперь игра будет называться Secret World Legends и станет условно-бесплатной. Разработчики планируют изменить боевую систему, на которую ранее жаловались игроки.

Оригинальная The Secret World вышла в 2012 году. Отличительной чертой игры были загадки, которые необходимо было решать внутри игры.

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Студия Funcom решила перезапустить The Secret World

Не так давно Funcom выпустила успешный проект Conan Exiles, поэтому студия решила возродить один из своих старых проектов.

Дата запуска Secret World Legends пока не называется.

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Сергей Сурепин
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