Снуп Догг введёт Тупака Шакура в Зал славы рок-н-ролла

В 2017 году отборочный комитет решил включить в Зал славы рок-н-ролла таких артистов, как Electric Light Orchestra, Nile Rodgers, Joan Baez, Journey, Pearl Jam, Tupac Shakur, Yes. По правилам организации, на торжественной церемонии награждения новых членов должны звучать их песни. Журнал Rolling Stone сообщил, что хиты Тупака во время гала-концерта исполнит рэпер Снуп Догг. Возможно, к нему присоединится ещё один ветеран хип-хоп-движения Доктор Дре. Со сцены прозвучат три бессмертных хита Тупака, одним из которых точно будет California Love.