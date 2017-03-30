Снуп Догг введёт Тупака Шакура в Зал славы рок-н-ролла
На торжественной церемонии представления новых членов организации протеже Доктора Дре исполнит хиты культового нью-йоркского рэпера.
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В 2017 году отборочный комитет решил включить в Зал славы рок-н-ролла таких артистов, как Electric Light Orchestra, Nile Rodgers, Joan Baez, Journey, Pearl Jam, Tupac Shakur, Yes. По правилам организации, на торжественной церемонии награждения новых членов должны звучать их песни. Журнал Rolling Stone сообщил, что хиты Тупака во время гала-концерта исполнит рэпер Снуп Догг. Возможно, к нему присоединится ещё один ветеран хип-хоп-движения Доктор Дре. Со сцены прозвучат три бессмертных хита Тупака, одним из которых точно будет California Love.
Снуп Догг принял участие в записи альбома Тупака Шакура All Eyez on Me, релиз которого состоялся в 1996 году.
Церемония представления новых членов Зала славы рок-н-ролла пройдёт 7 апреля на спортивной арене "Барклайс-центр" в Бруклине.