Лавров о словах премьера Швеции, что РФ вмешается в выборы: Звучит по-детски
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Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о том, что Москва будет вмешиваться в выборы в стране. По мнению министра иностранных дел, эти заявления звучат по-детски.
— Я прочёл вчера, что премьер-министр Швеции нервничает по поводу того, что в стране вот-вот состоятся выборы и что Россия не преминет в них вмешаться. Как-то всё это по-детски звучит, честное слово, — заявил Лавров в интервью журналу "Национальный интерес".
По словам главы внешнеполитического ведомства, в таких случаях стоит или предъявлять факты, или избегать подобных заявлений.