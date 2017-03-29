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Регион
Опубликовано 29 марта 2017, 18:27

Лавров о словах премьера Швеции, что РФ вмешается в выборы: Звучит по-детски

Фото: &copy; L!FE/Динар Шакиров

Фото: © L!FE/Динар Шакиров

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о том, что Москва будет вмешиваться в выборы в стране. По мнению министра иностранных дел, эти заявления звучат по-детски.

— Я прочёл вчера, что премьер-министр Швеции нервничает по поводу того, что в стране вот-вот состоятся выборы и что Россия не преминет в них вмешаться. Как-то всё это по-детски звучит, честное слово, — заявил Лавров в интервью журналу "Национальный интерес".

По словам главы внешнеполитического ведомства, в таких случаях стоит или предъявлять факты, или избегать подобных заявлений.

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Янковская Ольга
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