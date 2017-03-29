Лавров о словах премьера Швеции, что РФ вмешается в выборы: Звучит по-детски

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о том, что Москва будет вмешиваться в выборы в стране. По мнению министра иностранных дел, эти заявления звучат по-детски.

— Я прочёл вчера, что премьер-министр Швеции нервничает по поводу того, что в стране вот-вот состоятся выборы и что Россия не преминет в них вмешаться. Как-то всё это по-детски звучит, честное слово, — заявил Лавров в интервью журналу "Национальный интерес".