Мечтающий о Nintendo Switch мальчик сделал картонную копию консоли
Фото: © Flickr/Mîrzac Iulian
Творческий мальчик так сильно хотел получить консоль Nintendo Switch, что сделал копию устройства из картона.
Младший брат пользователя "Твиттера" под ником Ama-Chan давно мечтает получить собственную Nintendo Switch, но родители так и не купили ему консоль. Из-за этого мальчик решил хотя бы смастерить её картонную копию.
お母さんに買ってもらえなくて自分でニンテンドースイッチつくった弟(小5)(将来の夢はゲームクリエイター)#NintendoSwtich pic.twitter.com/MTiHBOOkvD— あまちゃん（在宅） (@fraise_ama) 28 марта 2017 г.
Для создания поделки ему понадобились лишь картонные коробки, скотч, маркер и много усердия. Картонная Switch, конечно, не может запускать игры, зато механически делает всё то же, что и настоящая: контроллеры JoyCon можно надевать и снимать, соединять со специальным держателем, а в саму консоль можно даже вставить картридж (правда, тоже картонный).
По словам Ama-Chan, её брат сейчас учится в пятом классе и мечтает стать дизайнером видеоигр.