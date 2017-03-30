Мечтающий о Nintendo Switch мальчик сделал картонную копию консоли

Младший брат пользователя "Твиттера" под ником Ama-Chan давно мечтает получить собственную Nintendo Switch, но родители так и не купили ему консоль. Из-за этого мальчик решил хотя бы смастерить её картонную копию.

Для создания поделки ему понадобились лишь картонные коробки, скотч, маркер и много усердия. Картонная Switch, конечно, не может запускать игры, зато механически делает всё то же, что и настоящая: контроллеры JoyCon можно надевать и снимать, соединять со специальным держателем, а в саму консоль можно даже вставить картридж (правда, тоже картонный).

По словам Ama-Chan, её брат сейчас учится в пятом классе и мечтает стать дизайнером видеоигр.