Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2017, 08:44

Мечтающий о Nintendo Switch мальчик сделал картонную копию консоли

Фото: &copy; Flickr/M&icirc;rzac Iulian

Фото: © Flickr/Mîrzac Iulian

Творческий мальчик так сильно хотел получить консоль Nintendo Switch, что сделал копию устройства из картона.

Младший брат пользователя "Твиттера" под ником Ama-Chan давно мечтает получить собственную Nintendo Switch, но родители так и не купили ему консоль. Из-за этого мальчик решил хотя бы смастерить её картонную копию.

Для создания поделки ему понадобились лишь картонные коробки, скотч, маркер и много усердия. Картонная Switch, конечно, не может запускать игры, зато механически делает всё то же, что и настоящая: контроллеры JoyCon можно надевать и снимать, соединять со специальным держателем, а в саму консоль можно даже вставить картридж (правда, тоже картонный).

По словам Ama-Chan, её брат сейчас учится в пятом классе и мечтает стать дизайнером видеоигр.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar