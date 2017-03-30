Xbox One получит крупное системное обновление

Начиная со вчерашнего дня, владельцы консоли Xbox One смогут скачать крупное системное обновление. Оно серьёзно меняет вид системного меню, а также значительно увеличивает скорость работы системы.

Изменилось и меню быстрого доступа, вызываемое нажатием кнопки Xbox. Теперь оно работает быстрее и в нём больше функций — одной из которых стала возможность запускать онлайн-трансляцию через сервис Beam.

В видео рассказывается, что Beam поддерживает расширенную интеграцию с игроками и системой Xbox. Так, зрители трансляции смогут открывать похожий контент по игре и зарабатывать бонусные очки за просмотр видео. Также трансляции через Beam будут видны пользователям из вашего списка друзей.

11 апреля сервис Beam станет доступен и на Windows 10. Microsoft продолжает объединять экосистему Xbox One и своей последней операционной системы.