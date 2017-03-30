Авторы Rocket League не уверены в важности Nintendo Switch

Авторы гоночной аркады Rocket League пока не решили, стоит ли портировать на консоль-гибрид свою игру.

В интервью IGN авторы Rocket League рассказали , что команда всё ещё оценивает необходимость портирования игры на Nintendo Switch. По словам вице-президента студии Джереми Данхема, разработчики изучают технические возможности консоли и её текущую аудиторию.

Пока Psyonix не готова заявить, что Switch им совсем не интересна, но и заниматься созданием игр для неё студия не спешит. В январе этого года разработчики говорили, что решение о портировании Rocket League будет принято после начала продаж Nintendo Switch.

Несколько месяцев назад Psyonix заявила о том, что у Rocket League уже более 25 миллионов зарегистрированных игроков. Аркада доступна на PC, PS4 и Xbox One.