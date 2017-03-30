Новая героиня Ориса в Overwatch стала доступна для игры во всех режимах
Скрин из видео © youtube.com/Overwatch RU
Последний вышедший персонаж для сетевого шутера Overwatch, Ориса, теперь доступен для соревновательной игры.
Робот-кентавр Ориса был добавлен в Overwatch ещё после обновления 21 марта, но компания Blizzard решила отложить её появление в режиме игры на рейтинг. Всё для того, чтобы у игроков было время освоить способности нового персонажа.
Героиня Ориса стала доступна для игры в рейтинговых матчах Overwatch
Скрин из видео © youtube.com/Overwatch RU
Теперь Орису можно выбрать и в рейтинговых матчах. Вполне возможно, что будущие герои Overwatch также будут сперва доступны лишь в аркадных режимах игры. Таким образом, желающие впервые опробовать нового персонажа не будут мешать союзникам в более серьёзных матчах.
Директор игры Джефф Каплан уверен, что Ориса станет крайне популярным выбором для многих составов команд.