Новая героиня Ориса в Overwatch стала доступна для игры во всех режимах

Последний вышедший персонаж для сетевого шутера Overwatch, Ориса, теперь доступен для соревновательной игры.

Робот-кентавр Ориса был добавлен в Overwatch ещё после обновления 21 марта, но компания Blizzard решила отложить её появление в режиме игры на рейтинг. Всё для того, чтобы у игроков было время освоить способности нового персонажа.

Героиня Ориса стала доступна для игры в рейтинговых матчах Overwatch Скрин из видео © youtube.com/Overwatch RU