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Опубликовано 30 марта 2017, 06:52

Новая героиня Ориса в Overwatch стала доступна для игры во всех режимах

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Overwatch RU

Скрин из видео © youtube.com/Overwatch RU

Последний вышедший персонаж для сетевого шутера Overwatch, Ориса, теперь доступен для соревновательной игры.

Робот-кентавр Ориса был добавлен в Overwatch ещё после обновления 21 марта, но компания Blizzard решила отложить её появление в режиме игры на рейтинг. Всё для того, чтобы у игроков было время освоить способности нового персонажа.

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Героиня Ориса стала доступна для игры в рейтинговых матчах Overwatch

Скрин из видео © youtube.com/Overwatch RU

Теперь Орису можно выбрать и в рейтинговых матчах. Вполне возможно, что будущие герои Overwatch также будут сперва доступны лишь в аркадных режимах игры. Таким образом, желающие впервые опробовать нового персонажа не будут мешать союзникам в более серьёзных матчах.

Директор игры Джефф Каплан уверен, что Ориса станет крайне популярным выбором для многих составов команд.

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Станислав Погорский
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