Обновление для Heroes of the Storm добавит нового героя и подарочные сундуки

Более значительным нововведением оказалась изменённая система уровней. Теперь у игроков в Heroes of the Storm не будет конечной точки развития — аккаунт может дойти хоть до сотого, хоть до тысячного уровня. За каждый из них даётся контейнер, из которого можно получить случайный предмет. Такие сундуки могут быть обычными, редкими и эпическими

В обновлении 2.0 для Heroes of the Storm появится новая героиня — Кассия. Это яростная воительница, облачённая в прочную броню, вооружена одноручным мечом и носит щит. Её навыки сосредоточены на ближнем бое сразу с несколькими противниками.

Граффити можно наносить на любой части игровой карты — похожим образом это работает в другой игре Blizzard, Overwatch. Флаги также будут появляться на поле боя, а эмодзи станут частью внутриигрового чата. Будут и уникальные смайлы для каждого из героев. Игроки смогут создавать наборы косметических предметов, чтобы быстро переключаться с одного на другой ними в перерывах между матчами.

Наконец, в игре появится возможность создавать косметические предметы из магазина, собирая необходимое количество осколков. Сейчас некоторые вещи можно было только покупать за реальные деньги или получать в качестве награды за задания. Реальные деньги игроки теперь будут обменивать на новую валюту — кристаллы. Их можно получить и бесплатно: например, за достижение пятого уровня на аккаунт будет начислена 1000 кристаллов.

Открытое тестирование Heroes of the Storm 2.0 начнётся уже сегодня, а выход обновления намечен на конец апреля. Также сообщается, что в ближайшие недели Blizzard расскажет и о других нововведениях, которые ждут игроков.