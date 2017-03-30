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Регион
Опубликовано 30 марта 2017, 03:37

В эфиопском племени проходит конкурс на звание самого толстого мужчины

Участники начинают готовиться к состязанию за полгода: пьют исключительно свежее молоко и коровью кровь.

В эфиопском племени Боди стартовал ежегодный причудливый конкурс на звание самого толстого мужчины.

Как пишет издание The Sun, требования к участникам состязания предъявляются самые серьёзные, поэтому за полгода до начала конкурса они начинают пить исключительно свежее молоко и употреблять коровью кровь, чтобы достичь нужной формы. Каждое утро женщины и девочки приносят им молоко.

Кроме того, в этот период им не разрешено покидать свои хижины и иметь интимные отношения.

По данным издания, единственный приз, которого удостаивается в итоге победитель, — слава и лесть соплеменников.

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Эмила Сидорова
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