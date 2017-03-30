В эфиопском племени проходит конкурс на звание самого толстого мужчины
Участники начинают готовиться к состязанию за полгода: пьют исключительно свежее молоко и коровью кровь.
В эфиопском племени Боди стартовал ежегодный причудливый конкурс на звание самого толстого мужчины.
Как пишет издание The Sun, требования к участникам состязания предъявляются самые серьёзные, поэтому за полгода до начала конкурса они начинают пить исключительно свежее молоко и употреблять коровью кровь, чтобы достичь нужной формы. Каждое утро женщины и девочки приносят им молоко.
This Ethiopian tribe hosts an annual fat man contest where locals gorge on nothing but milk and BLOOD for months https://t.co/ja55HO5trB pic.twitter.com/YZeahOO8SZ— The Sun (@TheSun) 29 марта 2017 г.
Кроме того, в этот период им не разрешено покидать свои хижины и иметь интимные отношения.
По данным издания, единственный приз, которого удостаивается в итоге победитель, — слава и лесть соплеменников.