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Опубликовано 30 марта 2017, 10:23

Titanfall 2 стала временно бесплатной

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Студия Respawn Entertainment объявила о бесплатных выходных в многопользовательском шутере про роботов.

Начиная с 30 марта шутер Titanfall 2 будет бесплатным на всех платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики решили провести эту акцию в связи с выходом трёх бесплатных обновлений для игры.

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На выходных можно поиграть бесплатно в Titanfall 2

Фото: © wikipedia.org

Бесплатный доступ к игре будет открыт до 3 апреля включительно. Весь накопленный опыт и прогресс сохранится, поэтому при покупке полной версии Titanfall 2 его можно будет перенести.

Titanfall 2 — многопользовательский шутер про роботов. Игра вышла 28 октября 2016 года.

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Сергей Сурепин
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