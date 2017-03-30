Titanfall 2 стала временно бесплатной

Студия Respawn Entertainment объявила о бесплатных выходных в многопользовательском шутере про роботов.

Начиная с 30 марта шутер Titanfall 2 будет бесплатным на всех платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики решили провести эту акцию в связи с выходом трёх бесплатных обновлений для игры.

На выходных можно поиграть бесплатно в Titanfall 2 Фото: © wikipedia.org

Бесплатный доступ к игре будет открыт до 3 апреля включительно. Весь накопленный опыт и прогресс сохранится, поэтому при покупке полной версии Titanfall 2 его можно будет перенести.