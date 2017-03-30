EA официально анонсировала Star Wars: Battlefront 2

Подробности разработчики планируют раскрыть во время выставки Star Wars Celebration.

Компания Electronic Arts объявила о том, что уже 15 апреля нам покажут дебютный трейлер новой игры во вселенной "Звёздных войн". Речь идёт об игре Star Wars: Battlefront 2.

Star Wars: Battlefront 2 официально анонсирована Фото © Wikimedia Commons

Презентация нового шутера состоится во время выставки Star Wars Celebration, которая пройдёт в Орландо. За разработку игры отвечает студия Visceral Games.