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Опубликовано 30 марта 2017, 07:53

EA официально анонсировала Star Wars: Battlefront 2

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Подробности разработчики планируют раскрыть во время выставки Star Wars Celebration.

Компания Electronic Arts объявила о том, что уже 15 апреля нам покажут дебютный трейлер новой игры во вселенной "Звёздных войн". Речь идёт об игре Star Wars: Battlefront 2.

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Star Wars: Battlefront 2 официально анонсирована

Фото © Wikimedia Commons

Презентация нового шутера состоится во время выставки Star Wars Celebration, которая пройдёт в Орландо. За разработку игры отвечает студия Visceral Games.

Выход Star Wars: Battlefront 2 ожидается в этом году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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