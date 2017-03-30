Sony огласила апрельский список бесплатных игр PlayStation Plus
Скрин из видео © youtube.com/PlayStation
Стали известны игры, которые будут доступны в апреле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
В следующем месяце обладатели подписки PlayStation Plus получат доступ к многопользовательскому шутеру Drawn to Death и кооперативный космический симулятор Lovers in a Dangerous Spacetime. Обе игры можно загрузить на PlayStation 4.
Ещё две игры будут доступны как на PS4, так и на PS Vita: платформер 10 Second Ninja X и пиксельный экшен Curses 'N Chaos.
Стали известны бесплатные игры PS Plus в апреле
Фото: © Flickr/FreeGamesNetwork
На PS3 бесплатными станут аналог "Покемонов" Invizimals: The Lost Kingdom и шутер от первого лица Alien Rage.