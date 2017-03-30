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Опубликовано 30 марта 2017, 09:09

Sony огласила апрельский список бесплатных игр PlayStation Plus

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скрин из видео © youtube.com/PlayStation

Стали известны игры, которые будут доступны в апреле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.

В следующем месяце обладатели подписки PlayStation Plus получат доступ к многопользовательскому шутеру Drawn to Death и кооперативный космический симулятор Lovers in a Dangerous Spacetime. Обе игры можно загрузить на PlayStation 4.

Ещё две игры будут доступны как на PS4, так и на PS Vita: платформер 10 Second Ninja X и пиксельный экшен Curses 'N Chaos.

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Стали известны бесплатные игры PS Plus в апреле

Фото: © Flickr/FreeGamesNetwork

На PS3 бесплатными станут аналог "Покемонов" Invizimals: The Lost Kingdom и шутер от первого лица Alien Rage.

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Сергей Сурепин
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