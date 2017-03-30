Звезда "Молодёжки" и бывшая девушка Ромы Жёлудя примет участие в "Мисс Россия"

Одна из ярчайших представителей московской золотой молодёжи и звезда сериала "Молодёжка" Ангелина Добророднова решила попытать счастья с помощью своей красоты: 19-летняя Лина примет участие в конкурсе "Мисс Россия". В борьбе за корону стоимостью 1 миллион долларов Добророднова представит подмосковный Сергиев Посад. Сейчас Лина оттачивает модельную походку и готовит фигуру к дефиле в купальниках: конкурсантки со всей страны за месяц до мероприятия заселяются в комфортный подмосковный отель.

Ангелина Добророднова Фото: Социальные сети

За юную конкурсантку активно болеет её бойфренд — начинающий певец и столичный ловелас Артемий Мухортов, буквально вырвавший возлюбленную из рук соперников. Завсегдатаи клуба для мажоров "Облака" до сих пор помнят драку, затеянную Мухортовым, защищающим честь Ангелины. Пять лет назад сердцем Доброродновой владел тогда ещё не достигший дна Рома Жёлудь. С ней некогда успешный блогер познакомился на показе Яны Рудковской ODRI и пригласил на свидание. На тот момент Лине было 14 лет.

Фото: Социальные сети

Напомним, в прошлом году конкурс "Мисс Россия" ознаменовался скандалом, который вызвала первая в истории участница из Дагестана. 21-летняя Альбина Ильдарова стала объектом настоящей травли в соцсетях за фото, сделанные для официального сайта конкурса. Дочь известных спортсменов — тренера по кикбоксингу Магомедрасула Ильдарова и двукратной чемпионки Европы по кикбоксингу Ульяны Юсифовой — позировала фотографу в нижнем белье, и земляки сочли эти снимки слишком откровенными.

Ангелина с бойфрендом Артемием Мухортовым Фото: Социальные сети