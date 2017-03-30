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Регион
Опубликовано 30 марта 2017, 12:53

Амнистированный тренер жёстко раскритиковал Николая Валуева

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Один из лучших нападающих в истории хоккея с мячом, главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ломанов усомнился в профессионализме члена наблюдательного совета ФХМР.

Напомним, ранее Федерация хоккея с мячом России приняла решение, в том числе поддержанное бывшим боксёром-профессионалом, дисквалифицировать Ломанова на два с половиной года за "грубые и циничные нарушения" во время матча Суперлиги с "Кузбассом". Впоследствии наказание с Ломанова было снято — он руководил "Енисеем" в недавнем "Финале четырёх" в Хабаровске.

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В ФХМР есть люди, которые ничего не понимают в хоккее с мячом. Тот же Валуев — ему надо в федерацию бокса идти! Человек пришёл ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я. Ты кто вообще такой?

Легенда русского хоккея Сергей Ломанов о Николае Валуеве

Ломанов — пятикратный чемпион мира и 10-кратный чемпион СССР как игрок. В качестве главного тренера он приводил сборную России на мировом первенстве 2007 года. Валуев — бывший чемпион мира по боксу — с 2016 года входит в состав исполкома Федерации хоккея с мячом.

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Кира Громова
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