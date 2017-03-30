Язычество оказалось самой быстро растущей религией Исландии

Как сообщает исландская газета Morgunblaðið, по сравнению с 2014 годом количество адептов культа древних скандинавских богов увеличилось на островном государстве в полтора раза.

В абсолютных цифрах, правда, число приверженцев неоязыческого культа Асатру, то есть "верным асам" ("асы" — древние скандинавские боги), официально зарегистрированного в Исландии в 1973 году, пока ещё невелико: в 2014 году в качестве таковых зарегистрировалось 2382 человека, сейчас — 3583. Газета отмечает, что поклонение Одину и Тору привлекает прежде всего мужчин — среди исландских неоязычников их сейчас 2369 человек (66,11%), в 2014-м доля представителей сильного пола среди приверженцев культа составляла 67,76%.

В 2015 году исландская община Асатру заявила о начале строительства в столице страны своего главного молитвенного дома (Asatry Hof), масштабный проект которого был разработан в 2008 году лондонским дизайнером Гудьоном Тором Эрлендсоном. Стоимость строительства оценивалась в 130 млн исландских крон (по нынешнему курсу — около 1,17 млн долл. США).

Интересно, что выделение мэрией Рейкьявика участка под строительство неоязыческого храма в 2015 году поддержал глава Всемирного совета индуистов (США) Райан Зед, выразивший надежду, что таким же будет в будущем ответ и на строительство в Исландии храма его религии.

Строительство главного храма неоязычников, начатое осенью 2015 года, как заявлялось тогда же их представителями, должно было завершиться весной этого года. Первоначально капище на скалах с видом на море предполагалось возвести уже в течение первого полугодия 2016 года, но затем сроки стали сдвигаться и, вполне вероятно, могут перенестись и снова.