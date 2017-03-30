Американские учёные обвинили видеоигры в сексизме

Что произошло?

Учёные опубликовали в журнале Frontiers in Psychology исследование, связанное с видеоиграми и сексистскими взглядами у подростков. Респондентами выступили 13 520 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Учёные хотели узнать, как меняется отношение к женщинам у подростков, которые играют в игры, где женщин выставляют в негативном свете.

Какие игры попали под прицел учёных?

Grand Theft Auto — одна из самых успешных игровых серий, которая также отличается своей противоречивостью. Игрокам предлагают вжиться в роль преступника в большом городе, наслаждаясь красивыми пейзажами и совершая ограбления со всеми вытекающими. Серия привлекла к себе внимание из-за переизбытка насилия и сексистских настроений. В частности, ведущий исследователь Дуглас Джентиле, профессор психологии в Университете штата Айова, подвергает GTA критике из-за того, что игра выставляет женщин в негативном ключе. По словам учёного, разработчики фокусируют всё внимание игроков на внешнем виде женщин, делая из них вещи, которые можно получить. В частности, он акцентировал внимание, что в видеоиграх женщинам можно платить за секс, смотреть на их "прелести", а также нападать и убивать проходящих мимо персонажей женского пола. Также возмущение вызвала сцена в GTA, в которой игроку можно заниматься сексом с девушкой лёгкого поведения от первого лица. Всё это Джентиле считает ограниченным взглядом на ценность женщин в реальном мире.

Если вы неоднократно практикуете различные решения и выбор в видеоиграх, то эта практика может оказывать влияние на ваши отношения и поведение вне игрового мира — в реальности Дуглас Джентиле, профессор психологии

Также исследование показало, что такие игры, как Tomb Raider, где главная героиня носит на себе минимум одежды, заставляют думать игроков, что женщины должны одеваться подобным образом. Учёные говорят, что малое количество одежды и изображение героинь в играх в качестве объектов сексуального характера негативно сказывается на отношении подростков к женщинам в реальном мире.

Как проводился опрос?

Участие в опросе приняло 13 520 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Чтобы измерить уровень сексизма, исследователи попросили респондентов согласиться или не согласиться со следующим утверждением: "Женщина необходима в основном для создания и воспитания детей". Исследование показало, что те, кто сильнее увлекался видеоиграми, в своём большинстве соглашались с этим утверждением.

Кадр видео "youtube.com/RusGameTactics". Скриншот © L!FE

Как борются с сексизмом?

В связи с сильной критикой сексизма в последнее время всё больше студий старается обходить эту тему стороной и быть более толерантными. Так, например, перезапуск серии фильмов о Ларе Крофт с Алисией Викандер в главной роли уже не направлен на объективизацию главной героини. В отличие от Анджелины Джоли, которая снималась в предыдущих частях, героиня Викандер носит брюки и жилетку, в то время как Джоли снималась в фильмах в коротких шортах и облегающей одежде.

Всё тот же профессор Джентиле считает, что многие аспекты жизни могут влиять на сексистские взгляды.

Было удивительно найти пусть и небольшую, но всё же важную связь между играми и сексизмом. Игры не предназначены для обучения сексистским взглядам, но большинство людей не понимает, как те или иные ситуации влияют на их поведение в реальной жизни Дуглас Джентиле, профессор психологии

Игры могут существовать без сексизма?