Путин пошутил по поводу несуществующей армии Исландии

Президент РФ в шутку предложил Исландии помощь в связи с заявлением главы этого государства о том, что его страна очень маленькая и у неё даже нет армии.

— Помочь? — пошутил Владимир Путин в ответ на слова Гвюдни Йоуханнессона на пленарном заседании форума "Арктика — территория диалога".