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Регион
Опубликовано 30 марта 2017, 15:01

Путин пошутил по поводу несуществующей армии Исландии

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ в шутку предложил Исландии помощь в связи с заявлением главы этого государства о том, что его страна очень маленькая и у неё даже нет армии.

— Помочь? — пошутил Владимир Путин в ответ на слова Гвюдни Йоуханнессона на пленарном заседании форума "Арктика — территория диалога".

Лидер Исландии, в свою очередь, отметил, что быть маленькими не так уж и плохо. К примеру, на президентских выборах никто не говорит, что другие государства вмешиваются в избирательный процесс.

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Александр Юнашев
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