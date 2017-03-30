Путин пошутил по поводу несуществующей армии Исландии
Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент РФ в шутку предложил Исландии помощь в связи с заявлением главы этого государства о том, что его страна очень маленькая и у неё даже нет армии.
— Помочь? — пошутил Владимир Путин в ответ на слова Гвюдни Йоуханнессона на пленарном заседании форума "Арктика — территория диалога".
Лидер Исландии, в свою очередь, отметил, что быть маленькими не так уж и плохо. К примеру, на президентских выборах никто не говорит, что другие государства вмешиваются в избирательный процесс.