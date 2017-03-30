Валуев о критике Ломанова: Жду его конструктивных предложений — склок не хочу

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России пояснил, что пока не видел конкретных предложений от тренера "Енисея", который ранее был дисквалифицирован спортивной организацией, а уже после восстановления резко высказался о её руководстве и о самом Валуеве.

Реабилитированный после дисквалификации тренер "Енисея" Сергей Ломанов, который сомневается в профессионализме члена наблюдательного совета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), мог бы вместо резких заявлений выступить с конструктивными предложениями, заявил Лайфу бывший чемпион мира по боксу, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев. Он прокомментировал слова о том, что ему следовало бы пойти не в ФХМР, а в Федерацию бокса.

— Давайте будем ждать конструктивных предложений. Я в склоках и дрязгах не хочу участвовать. А по поводу морального облика Ломанова я высказывался, мнения своего не меняю — вне зависимости от того, что решение федерации было изменено в его пользу. Считаю его человеком, допускающим неспортивное поведение, — сказал Валуев.

Он также заметил, что до этого конструктива от Ломанова не видел.

— Нашёл время поинтересоваться, а были ли со стороны Ломанова конструктивные предложения для работы той же самой федерации. Обнаружил, что их нет. Очень много разговоров, высказываний в СМИ. Не люблю склоки, но по делу поинтересовался, конкретикой. И, представляете, ничего не получил, — поделился член исполкома ФХМР.

Он заметил, что, поскольку конкретных предложений не поступает, в целом склонен относиться к высказываниям Ломанова с долей юмора и скептицизма.

Может, всё-таки появится линия Ломанова, предложение, может, в письменном виде, где он укажет конкретных людей и конкретные шаги — Николай Валуев о критике Сергея Ломанова в адрес ФХМР