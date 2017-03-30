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Опубликовано 30 марта 2017, 17:00

Президент Исландии назвал удовольствием встречи с Путиным

Фото:&copy; РИА Новости/ Григорий Сысоев

Фото:© РИА Новости/ Григорий Сысоев

Сегодня президент Исландии Гвюдни Йоханнессон и российский лидер Владимир Путин встретились на полях Арктического форума в Архангельске.

В ходе приветствия своего исландского коллеги Владимир Путин напомнил, что СССР был в числе первых государств, которые признали государственную независимость Исландии. Российский лидер также отметил, что отношения РФ и Исландии и по сей день позитивно развиваются.

Гвюдни Йоханнессон ответил на это, что для него большое удовольствие присутствовать на Арктическом форуме и встречаться с Владимиром Путиным.

Гвюдни Йоханнессон выступает на Арктическом форуме. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Гвюдни Йоханнессон выступает на Арктическом форуме. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

— Владимир Владимирович, для меня удовольствие иметь возможность встречаться с вами в рамках этой конференции. Считаю, что это уместно. Вы упомянули историю, как Москва первой признала сторону Исландии в различных спорах по вопросам рыболовства. А во время Второй мировой войны транспортные конвои соединяли Исландию и Архангельск. И для меня, как для историка, удовольствие быть здесь, — сказал Йоханнессон.

Напомним, на полях форума Владимир Путин пошутил по поводу несуществующей армии Исландии.

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Александр Юнашев
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