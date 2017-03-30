Президент Исландии назвал удовольствием встречи с Путиным

В ходе приветствия своего исландского коллеги Владимир Путин напомнил, что СССР был в числе первых государств, которые признали государственную независимость Исландии. Российский лидер также отметил, что отношения РФ и Исландии и по сей день позитивно развиваются.

Гвюдни Йоханнессон ответил на это, что для него большое удовольствие присутствовать на Арктическом форуме и встречаться с Владимиром Путиным.

— Владимир Владимирович, для меня удовольствие иметь возможность встречаться с вами в рамках этой конференции. Считаю, что это уместно. Вы упомянули историю, как Москва первой признала сторону Исландии в различных спорах по вопросам рыболовства. А во время Второй мировой войны транспортные конвои соединяли Исландию и Архангельск. И для меня, как для историка, удовольствие быть здесь, — сказал Йоханнессон.