Dota 2 убила во мне человека

Я начал играть в Dota 2 ещё с закрытого бета-теста. До этого жанр MOBA был для меня загадкой, и только в 2011 году я смог ощутить на собственной шкуре, насколько сильно он может изменить жизнь. С ужасом поглядывая на цифру в более чем 1500 часов — два месяца реального времени, проведённого за этой игрой, — я прихожу к осознанию того факта, что я потерял драгоценное время, которое мог бы потратить на что-то другое. Съездить в отпуск, пообщаться с друзьями или завести девушку.

Остановиться было непросто. Ключевым фактором стала смерть близкого мне человека. Я понял, что жизнь ужасно коротка. От горя я решил резко сменить деятельность. Ударился в учёбу и работу, отнимающие всё свободное время, которое раньше сливалось в унитаз. Если первые недели мысль поиграть в Dota посещала меня ежечасно, то по прошествии пары месяцев зависимость исчезла. Теперь, когда я в завязке два года, моя жизнь явно поменялась в лучшую сторону. Dota 2 занимала чудовищно огромное место в моей жизни, и теперь, анализируя игру спустя столько времени, я отчётливо понимаю, что она была просто ужасна.

Моральное уродство

Сообщество Dota 2 — одно из самых уродливых и токсичных за всю историю человечества. Ежедневно там угрожают сексуальной расправой друг другу. Придумывают невероятные эпитеты, которые даже произносить вслух страшно. К сожалению, остановить их может только папка с ремнём или разрубленный интернет-кабель. Но в этом есть и свои плюсы. Если вы хотите подтянуть свой матерный русский, то пара дней, проведённых за этой игрой, заменит вам любые словари русского жаргона. Будьте аккуратны, это заразно.

Dota 2 лучше девушки?

Интернет полнится историями и картинками о том, что Dota 2 лучше девушки. Но задумайтесь, игра не сможет сварить вам борщ или погладить рубашку. Про потребности людей, играющих в доту, я вообще молчу. Вы серьёзно хотите заняться сексом с женщиной, которой за пятьдесят? Бесплатно? У меня для вас плохие новости: пора задуматься о походе к психологу.

Оно того не стоит

Карта, на которой происходят баталии, не меняется уже много лет. История знает пример, когда игра с квадратным полем полторы тысячи лет остаётся одной из самых популярных забав. Но во время игры в шахматы вашу маму вряд ли пригласят на свидание в грубой форме. Да и особым интеллектом обладать не нужно, чтобы нажимать четыре кнопки. Но обиднее всего от того, что игровой процесс не несёт никаких положительных эффектов. Играя в Dota 2, вы заработаете плохую осанку, испортите зрение и, возможно, станете импотентом. Достойная плата за несколько весёлых часов в игре?

Кошмарная сказка

Хуже всего, что в игре нет сюжета. Мир абсолютно не проработан. Герои просто избивают друг друга на протяжении многих лет. Зачем они это делают — непонятно. Если в 2011 возвращение старых чемпионов было невероятным подарком для фанатов, то сейчас игроки от них банально устали. Тупые болванчики в красивой обёртке — разве они достойны нашего внимания? Даже в Mario я сочувствовал бедному водопроводчику, у которого нет секса, намного сильнее, чем любому персонажу Dota 2.

Бесплатный сыр только у Рошана

Корнем этого зла является бесплатная модель распространения. Игру не нужно покупать, просто скачайте клиент — и уже можно соревноваться в размере клешней. Любой школьник без денег устремляется в этот виртуальный ад, смешиваясь в единую биомассу с такими же, как он. Этот бульон поглотил огромное количество хороших ребят. Остановитесь, выйдите на улицу, подышите свежим воздухом. Перед вами целый мир. Хватит прожигать жизнь за бессмысленным продавливанием клавиш.