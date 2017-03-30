Лучшее охотничье поместье в Шотландии купил российский "водочный король"

Место, в котором расположено поместье, считается лучшим для ловли лосося в Европе. Кроме того, на территории роскошного особняка есть все возможности для отличной охоты.

49-летний российский миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии — Tulchan Estate — за 29 млн фунтов стерлингов (около 36 млн долларов). Об этом сообщило издание The Telegraph.

Известно, что поместье расположено на площади в 8,5 тыс. гектаров рядом с национальным парком Кэрнгормс.

Ранее Tulchan Estate владела семья шотландских аристократов. В загородной резиденции бывали британские монархи Эдвард VII и Георг V, а также король Бельгии Леопольд и президент США Теодор Рузвельт.