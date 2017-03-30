Лучшее охотничье поместье в Шотландии купил российский "водочный король"
Место, в котором расположено поместье, считается лучшим для ловли лосося в Европе. Кроме того, на территории роскошного особняка есть все возможности для отличной охоты.
49-летний российский миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии — Tulchan Estate — за 29 млн фунтов стерлингов (около 36 млн долларов). Об этом сообщило издание The Telegraph.
Tulchan Estate #Speyside on market with guide price over £25m @savills https://t.co/eLl2CBEDvM @FarmingUK pic.twitter.com/NBnaNzdr2d— David Poole (@heritagegazette) 19 августа 2016 г.
Известно, что поместье расположено на площади в 8,5 тыс. гектаров рядом с национальным парком Кэрнгормс.
Ранее Tulchan Estate владела семья шотландских аристократов. В загородной резиденции бывали британские монархи Эдвард VII и Георг V, а также король Бельгии Леопольд и президент США Теодор Рузвельт.
Напомним, Юрий Шефлер по итогам 2016 года занимает 43-е место в российском списке Forbes с состоянием в 1900 млн долларов. Шефлер является президентом совета директоров группы компаний S.P.I. Group, специализирующихся на производстве алкогольных напитков, в частности водки Stolichnaya. Шефлер женат, у него есть четверо детей.