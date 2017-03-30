Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2017, 18:56

Лучшее охотничье поместье в Шотландии купил российский "водочный король"

Место, в котором расположено поместье, считается лучшим для ловли лосося в Европе. Кроме того, на территории роскошного особняка есть все возможности для отличной охоты.

49-летний российский миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии — Tulchan Estate — за 29 млн фунтов стерлингов (около 36 млн долларов). Об этом сообщило издание The Telegraph.

Известно, что поместье расположено на площади в 8,5 тыс. гектаров рядом с национальным парком Кэрнгормс.

Ранее Tulchan Estate владела семья шотландских аристократов. В загородной резиденции бывали британские монархи Эдвард VII и Георг V, а также король Бельгии Леопольд и президент США Теодор Рузвельт.

Напомним, Юрий Шефлер по итогам 2016 года занимает 43-е место в российском списке Forbes с состоянием в 1900 млн долларов. Шефлер является президентом совета директоров группы компаний S.P.I. Group, специализирующихся на производстве алкогольных напитков, в частности водки Stolichnaya. Шефлер женат, у него есть четверо детей.

BannerImage
Олеся Сучилкина
  • Новости
  • Шотландия
  • охота
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar