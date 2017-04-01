Нам бы в НАТО. Зачем СССР пытался присоединиться к альянсу

С момента появления НАТО в 1949 году отношения между военным блоком и Советским Союзом были крайне напряжёнными. Хотя в альянсе не уставали всячески подчёркивать, что блок является исключительно оборонительным, СССР рассматривал его как агрессивный и не желал мириться с его существованием. Тем неожиданнее было предложение о вступлении, отправленное СССР 31 марта 1954 года. Но зачем СССР попытался вступить в эту организацию? Это был исключительно пропагандистский ход? Или хитрый дипломатический манёвр? Или СССР действительно искренне стремился вступить в блок НАТО?

Предыстория

После окончания войны отношения между бывшими союзниками очень быстро испортились. Слишком разными были их политические и экономические системы. Кроме того, серьёзным камнем преткновения для обеих сторон стало будущее Германии. Западная часть Германии оказалась под управлением англо-американских союзников, а восточная досталась СССР.

Обе стороны желали иметь объединённую Германию на своей стороне. Вопреки популярному заблуждению, СССР вовсе не возражал против объединения Германии, но на своих условиях. Главным таким условием был нейтральный статус будущей объединённой Германии, которой запрещалось бы вступать в какие-то военные альянсы и размещать войска на своей территории.

Однако против этого возражали западные союзники, опасавшиеся, что на таких условиях Германия фактически попадёт под протекторат СССР, и настаивали, чтобы Германии было дано право самой выбирать своё будущее. Но на это не соглашались уже в Кремле, опасаясь, что немцы тотчас вступят в НАТО.

Единая Германия была серьёзным бонусом, и все пытались перетянуть её на свою сторону. Однако прямой приём ФРГ в НАТО был бы нарушением договорённостей антигитлеровской коалиции, поскольку де-факто способствовал бы возрождению "германского милитаризма", которого все союзники обязались не допустить. А СССР принимать ГДР пока вообще было некуда, свой альянс ещё не был создан.

В начале 50-х годов в кругах западных союзников возникла идея Европейского оборонительного сообщества. Это был наднациональный военный альянс нескольких государств, фактически создание единой армии нескольких стран. В ЕОС планировалось принять ФРГ, более того, фактически военные структуры сообщества и становились бы немецкой армией. Такой шаг позволял бы заявить о ненарушении антигитлеровских договорённостей, поскольку дипломаты могли ссылаться на то, что самостоятельность немецкой армии сильно ограничена наднациональным характером сообщества.

Однако у этого проекта было слабое место. Серьёзные в военном отношении государства вовсе не планировали отдавать свои армии в пользу пока ещё виртуального ЕОС. Англичане с самого начала отказались участвовать в сообществе, французы на правах победителей в войне требовали к себе особого отношения и серьёзных льгот, в Италии местная компартия регулярно поднимала шум против участия в ЕОС. В результате, за исключением ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, все остальные участники ЕОС не соглашались с тем или иным пунктом договора и требовали для себя особого отношения.

А с учётом численности армий Бенилюкса было очевидным, что в такой ситуации ЕОС — лишь прикрытие для армии ФРГ. В СССР, естественно, враждебно отнеслись к проекту и всячески старались использовать противоречия между отдельными участниками.

После смерти Сталина СССР выдвинул свои предложения, альтернативные ЕОС. Речь шла о подписании европейского договора коллективной безопасности, который, как и ЕОС, был тесно связан с решением германского вопроса, столь долгое время бывшего главным камнем преткновения.

Суть предложений была озвучена Молотовым на Берлинской конференции министров иностранных дел в январе-феврале 1954 года. Идея сводилась к следующим пунктам: СССР и западные державы выводят войска из Германии. ФРГ и ГДР объединяются в одно государство, которое будет придерживаться строгого нейтралитета. Армия и вооружение Германии строго ограничиваются. Европейские страны подписывают договор коллективной безопасности с гарантиями ненападения и взаимопомощи. Однако предложение не вызвало у западных министров энтузиазма. Идея подконтрольного НАТО ЕОС казалась куда более предпочтительной, чем нейтральная Германия, которую СССР наверняка постарался бы перетянуть на свою сторону.

Подача заявки

Первый вариант предложения предусматривал неучастие США в новом договоре, однако европейские министры сразу же отказались даже разговаривать о чём-то на таких условиях, поэтому вернувшийся в Москву Молотов предложил советскому руководству подкорректировать его.

Заместитель Молотова Андрей Громыко набросал для Политбюро тезисы, суть которых сводилась к следующим пунктам: США следует допустить к предлагаемому советской стороной проекту коллективной безопасности. Взамен необходимо подать заявку в НАТО. Во-первых, это будет важный пропагандистский ход, который покажет готовность СССР бороться за мир и коллективную безопасность. Во-вторых, это станет ответом на обвинения в адрес СССР, который якобы рассчитывает разрушить НАТО своим проектом безопасности. Намерение вступить в НАТО ясно продемонстрирует, что СССР не планирует разваливать этот альянс.

СССР был согласен присоединиться к НАТО на условиях полного невмешательства его членов в дела других государств, а также на условиях атомного разоружения и запрета любых видов оружия массового поражения. Поскольку вероятность отказа была очень высока, было решено подать не заявку на вступление, а отправить ноту с предложением обсудить "возможность присоединения" СССР к НАТО.

31 марта 1954 года правительства стран — участниц антигитлеровской коалиции получили от СССР ноту, завершавшуюся словами: "Учитывая подходящие условия, вполне очевидно, что Организация Североатлантического договора могла бы утратить свой агрессивный характер, если бы в её состав вошли все страны — участницы антигитлеровской коалиции. Руководствуясь неизменными внешнеполитическими принципами поддержания мира и снижения напряжённости в международных отношениях, советское правительство выражает свою готовность совместно с заинтересованными государствами изучить возможность вступления Советского Союза в НАТО".

Обсуждение советского предложения

Через неделю после отправки ноты в штаб-квартире НАТО состоялось предварительное обсуждение советского предложения. Предварительным оно было потому, что участники ещё не имели соответствующих инструкций от своих правительств и высказали только своё личное мнение по поводу советской заявки.

Мнение всех участников обсуждения совпало и свелось к нескольким пунктам:

заявка является только пропагандистским ходом, поскольку выставлены требования, с которыми никто не согласится;

целью заявки является раздор между отдельными участниками НАТО и стремление сыграть на их противоречиях;

СССР пытается сорвать вступление в силу договора Европейского оборонительного сообщества и возрождение немецкой армии;

необходимо дождаться получения инструкций от правительств своих стран и ещё раз обсудить её через несколько дней.

Спустя несколько дней состоялось заседание совета НАТО, на котором участники сформулировали окончательную позицию по предложению Советского Союза. Своё мнение на заседании высказали представители 12 стран — участниц НАТО из 14 (не выступали представители Люксембурга и Исландии).

Представитель Дании заявил, что не верит в серьёзность заявки и считает, что главным намерением советской ноты был пропагандистский эффект, а не стремление вступить в альянс. Если СССР согласится на свободные и демократические выборы в объединённой Германии, а также согласится на соблюдение демократических стандартов, принятых в странах — участницах альянса, никаких возражений с датской стороны не будет.

Итальянцы заявили, что советские предложения не могут рассматриваться всерьёз, пока не решены германский и австрийский вопросы.

Американцы воздержались от новых оценок, только подтвердив, что считают советское предложение пропагандистским ходом и попыткой сорвать договорённости по ЕОС.

Представитель Нидерландов посетовал на лицемерную сущность советского предложения и предложил ответить СССР так, чтобы там поняли, что значимость военного аспекта НАТО зависит исключительно от поведения СССР и ни от кого больше.

Бельгийцы предложили отклонить предложение СССР как по вступлению в НАТО, так и по созданию альтернативной ЕОС системы коллективной безопасности, вместе с тем рассматривая любые адекватные предложения от советской стороны, ведущие к снижению напряжённости.

Представитель Канады заявил, что все послевоенные действия СССР были таковы, что расходились с советскими декларациями о мире. Кроме того, СССР продолжает перевооружение армии и у себя, и в странах-сателлитах и всё ещё обладает военным превосходством в Европе. Поэтому СССР надо честно ответить, почему он не может в настоящих условиях быть принят в НАТО, а для мирных инициатив у Советского Союза достаточно рычагов и в ООН.

Турки предложили категорически отклонить заявку, указав на агрессивные действия СССР в ООН и выразили мнение, что СССР, несомненно, попытается разрушить альянс изнутри в случае его приёма.

Греки, португальцы и норвежцы присоединились к ранее озвученным мнениям. Представитель Франции не стал добавлять ничего от себя, просто поблагодарив всех за конструктивные предложения.

Почти через месяц после отправки советской ноты, 24 апреля 1954 года, правительства США, Британии и Франции дали официальный ответ на советское предложение как по новому коллективному договору безопасности, так и по вступлению в НАТО.

По поводу новой системы безопасности в ответе говорилось следующее: "В своих предложениях советское правительство не пытается устранить действительные причины европейской напряжённости. Вместо этого оно предлагает новый договор коллективной безопасности, открыто основанный на нейтрализации Германии и сохранении её разделения, оставляя без изменений строгий политический, экономический и военный контроль советского правительства в странах Восточной Европы. Создание предложенной советским правительством организации не добавит ничего к уже существующей организации мировой безопасности. Это было бы не только бесполезно, но и опасно, так как неизбежно подорвало бы авторитет ООН".

По поводу вступления в НАТО СССР: "Нет смысла подчёркивать совершенно несбыточный характер такого предложения. Оно противоречит принципам, которые легли в основу системы обороны и безопасности западных наций. Все страны-участницы обмениваются информацией свободно и в полной мере. Все решения принимаются единогласным одобрением. Это означает, что Советский Союз в качестве участника организации сможет наложить вето на любое решение. Ни одна из стран-участниц не может позволить разрушить их совместную систему обороны таким образом".

Последствия

Отказ не удивил Кремль. Разумеется, там не рассчитывали на то, что их прямо вот так сходу примут в НАТО без всяких оговорок, да ещё и на их условиях. Тем более что в СССР ещё не произошло ничего из того, что продемонстрировало бы западным странам, что там меняется эпоха. Поэтому главный смысл советского предложения действительно был скорее пропагандистским. Отказ фактически развязывал руки СССР в создании своего собственного военного альянса, и западные дипломаты уже не могли упрекнуть за это СССР, ведь советские представители официально обращались с просьбой о вступлении в альянс НАТО, ну а раз их не взяли, то им теперь ничего не остаётся, кроме как создать свой собственный союз в интересах безопасности.

СССР начал подготовку к созданию своего альянса. Тем временем ЕОС затрещал по швам. Участники сообщества всё никак не могли договориться о пределах и ограничениях, под которые попадают армии. В концов концов проект рухнул, так и не вступив в силу. Вместо него участники НАТО попросту приняли ФРГ в свой состав.

СССР так и не удалось создать единую нейтральную Германию. После того как ФРГ стала частью НАТО, Советский Союз объявил о разрыве союзнического договора с Британией и Францией, подписанного ещё в годы Второй мировой.

Через несколько месяцев после присоединения Западной Германии к НАТО в Варшаве был подписан договор о коллективной безопасности стран народной демократии. СССР и все его восточноевропейские сателлиты объединились в военный союз, получивший название Организация Варшавского договора. Это окончательно завершило раскол Европы на два противоборствующих лагеря. Сложившаяся в 1955 году система просуществовала более 30 лет, вплоть до гибели Советского Союза.