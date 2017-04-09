Как живёт ФК "Москва", который может возродить Тимати

Напомним, футбольный клуб "Москва" появился на свет в 2003 году, придя на смену "Торпедо-Металлургу", который в свою очередь образовался из-за того, что завод имени Лихачёва (АМО ЗИЛ) в 1996-м продал "Лужникам" права на торпедовский бренд. Сначала, правда, команда носила название "Торпедо-ЗИЛ". А "Металлург" на её эмблеме появился одновременно с ещё одной продажей — теперь уже дочерней компании "Норильского никеля" ООО "Спортивные проекты". Продолжая выступать на торпедовской арене на "Автозаводской", чёрно-белые (а потом чёрно-бордовые) преодолели путь в элиту российского футбола из третьей лиги. И в ней не затерялись. Именно с ФК "Москва" своего первого большого тренерского успеха добился будущий наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий (четвёртое место в РФПЛ и финал Кубка России в 2007 году). А сколько известных игроков успели примерить на себя футболки "горожан"... Сергей Семак, Дмитрий Кириченко, Дмитрий Ананко, Дмитрий Тарасов, Роман Адамов, Кирилл Набабкин! Тем не менее, как это часто случается в российском футболе, сказка продолжалась недолго. В 2010 году "Норникель" от команды отказался. И ФК "Москва" исчез не только из РФПЛ, а вообще.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Впрочем, сам бренд, как выяснил Лайф, не растворился во времени. Он никому формально не принадлежит. По крайней мере, его владельцы никаких отчислений не производят. В то же время ФК "Москва" (с той же эмблемой на форме игроков) выступает в любительской лиге (ЛФЛ). У клуба по-прежнему есть своя армия поклонников. — В 2008 году мы слились с другой командой ЛФЛ под нашим брендом, — рассказал Лайфу президент ФК "Москва" Валентин Лиховенко. — Два спонсора вложили тогда по два миллиона рублей. За команду стали выступать ветераны, причём довольно известные. Например, Владимир Бесчастных, Александр Панов. В ЛФЛ играем в формате "8 х 8". Тренируемся в районе Чертаново. — Сейчас ФК "Москва" за чей счёт живёт? — Частично за счёт собственных средств, частично — на доходы спортивного интернет-магазина. В нашем руководстве хватает энтузиастов, болеющих футболом. И наша долгосрочная цель — сделать "Москву" российским клубом № 1. Таким, который мог бы обеспечивать себя сам, а не зависеть от воли спонсоров. — Компания Black Star озвучила примерно такие же цели. С самоокупаемостью и ставкой на внутренние резервы... Может, вам объединиться? — Нам было бы интересно узнать точные планы Black Star. Если наши философии совпадут, то почему бы и не объединиться? Повторюсь, ФК "Москва" не хочет ни от кого зависеть. Возьмите пример "Барселоны" — клуба, тоже олицетворяющего, в том числе — и названием, главный город Каталонии. Долгое время "Барса" жила на средства горожан. Однако в мирового лидера клуб превратился, только когда стал крутым коммерческим проектом. "Москву" мы тоже хотим возродить как бизнес-модель. Со ставкой не на бразильских легионеров, а на игроков, которые связаны с городом и интересны москвичам. Если Black Star хочет того же самого, то вполне может получиться синергический эффект.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— А как, кстати, вы стали президентом ФК "Москва"? — В 2013 году команда терпела финансовое бедствие и искала спонсора. Я предложил помощь и выкупил права на клуб у Анатолия Мартыновченко. Он, в свою очередь, сделал меня президентом.

Лайф обратился за комментариями в компанию Black Star. Однако ничего нового там не сообщили. Продюсер и соучредитель группы Павел Курьянов не стал исключать любое развитие ситуации, в том числе — и возрождения клуба под брендом "Москва". Однако подчеркнул, что в настоящее время Black Star сфокусирован на развитии своего спортивного агентства, а тему с футбольным клубом будет развивать чуть позже. Напомним, ранее тот же Курьянов говорил, что первоначальные вложения в футбольный проект должны составить 10 миллионов рублей. А кроме "Москвы" рассматриваются названия "Строгино" и Black Star.

Публикация от ФК Москва (@fcmoscow) Мар 19 2017 в 11:31 PDT

ФК Москва. Прекратил своё существование в 2010 году, остался только шарф)) #фкмосква#моянебольшаяколлекция#mysmallcollection Публикация от Vladimir (@vladimir_pyatakhin) Окт 13 2016 в 10:35 PDT

Мнение о том, что у Тимати и его компаньонов наверняка получилось бы возродить славный бренд, Лайфу озвучил бывший футболист "Москвы", а ныне главный тренер люберецкой спортивной школы "Звезда" Георгий Макаров. — За "Москву" я выступал ещё в юношеских чемпионатах столицы и России. Тогда была надежда на то, что это долгосрочный проект. Со знаменитой ареной имени Эдуарда Стрельцова... К сожалению, я не успел потренироваться у Леонида Слуцкого. Но наша молодёжка работала по соседству с основным составом. Так что за его тренировками я много наблюдал. Сейчас тот опыт помогает. Мы, кстати, со Слуцким земляки, оба — из Волгограда. Помню, когда восьмилетним мальчишкой я записался в "Олимпию", молодой Слуцкий ходил по дворам и агитировал ребят записываться в эту школу, где он тогда работал.

Фото из личного архива Георгия Макарова (третий слева).

— Как в итоге сложилась ваша футбольная карьера? — Я был одним из последних выпускников "Москвы". Но вскоре после закрытия клуба завязал с большим футболом — из-за травмы. С тех пор начал тренировать.

Фото из личного архива Георгия Макарова.