Самый трудный квест: гайд по поиску девушки для гиков

На поле боя ты царь и бог — никому не уйти от твоих смертоносных атак и не избегнуть хитроумных ловушек, когда речь заходит об играх. Но стоит тебе попытаться познакомиться с девушкой, и всё немедленно летит в пропасть? Не отчаивайся, шансы есть. Лайф знает, как понравиться девчонкам, даже если ты прожжённый гик и геймер.

Каждой твари — по паре

Для того чтобы у отношений был шанс хотя бы начаться, у партнёров должны быть общие ценности и интересы. Совет обратить внимание на девушек-геймеров может показаться очевидным, но это и правда довольно верный путь к успеху. Ваше общение совершенно точно будет отличаться от того, что в обществе принято считать нормальным, а свидания не будут походить на те, что нам показывали в мелодрамах, но кому оно надо?

Девчонки любят парней с чувством юмора, и мало что способно растопить женское сердце лучше, чем хорошая и уместная шутка. Если девушка не разделяет твоей любви к играм, то не стоит с ней про них шутить. Прибереги внутренний юморок для тиммейтов и коллег по цеху. И что стоит делать в последнюю очередь — так это объяснять непонятную ей игровую шутку. Вообще, любая шутка, которую нужно объяснять, плохая. А если ты начнёшь рассказывать про истоки конфликта между зергами, протоссами и терранами, то репутация унылого зануды тебе обеспечена.

Если слово "стиль" для тебя — глагол в побудительной форме, то вспомни, что это ещё и существительное. Да, если хочешь завоевать расположение девушки, придётся не только мыться и стричься, но и приодеться. К счастью, индустрия моды никого не обошла стороной, и для гиков есть очень даже прикольные и интересные вещи, которые не только привлекут внимание девушек, но и тебе понравятся. Ограничься джинсами, рубашкой и футболкой. Главное — всё это должно быть по размеру (нет, большой размер не скрывает недостатки фигуры) и сочетаться по цвету. Нет ничего зазорного в том, чтобы загуглить про это, основные правила гораздо проще, чем в Hearthstone.

Ладно, предположим, ты постирал футболки и дал себе слово следить за речью. Теперь самое сложное: устанавливаем контакт, поддерживаем его и развиваем. Всё не так сложно, как в "Прибытии", но тоже имеет свою специфику.

Места их обитания

История знает немало примеров продуктивных интернет-знакомств, и в нашу цифровую эпоху глупо пренебрегать таким ценным ресурсом, как Интернет. Дружелюбное общение в комментариях под стримом игры или анонсом мероприятия, пара лайков её фотографий — и, глядишь, всё сложится удачно. Тут главное — умеренность. Если переборщить, девушка может подумать, что ты её преследуешь.

Для более смелых и решительных (или отчаявшихся — тут как посмотреть) есть приложения и сайты знакомств. В наш век безудержного капитализма, когда всё продаётся и покупается, витрина с людьми может вызвать неприятные ощущения. С другой стороны, вы точно знаете, что девушка заинтересована в том же, что и вы, — это касается не только отношений, но и хобби.

У интернет-знакомств есть забавный подвох. Чем дольше и лучше вы знакомы в Сети, тем сложнее перенести общение в плоскость реальной жизни. Вы уже выстроили образ собеседника в своей голове, и он точно мало похож на живого человека. Поэтому, когда на вас обрушится град невербальной информации — мимика, движения, голос, соединить это с придуманным образом тяжело. Так что не тяни и позови её выпить кофе.

Сейчас должен быть очевидный пассаж про то, как много классных девушек среди косплеерш и на гик-фестивалях в целом. Но если бы ты мог просто подойти и начать общаться с пышногрудой девой в бронелифчике из папье-маше, то не дочитал бы до этого места в нашем гайде. Поэтому оставим сексапильных косплеерш самоуверенным экстравертам и попробуем другой способ.

Самый комфортный повод для сближения — это совместная деятельность. К счастью, для гиков таких возможностей предостаточно. В любом городе можно найти игротеку с настолками, антикафе с приставками или какой-то тематический мастер-класс, где вам придётся что-то делать в компании других людей, и это будет вполне естественной средой для знакомства.

Где у них кнопка?

Теперь к самому сложному: как выстраивать диалог, если ты начинаешь заикаться и потеть ладошками? Ну, может, не так всё и плохо, но дискомфорт при общении с девушкой ощущается.

В нашей культуре принято воздвигать между мужчиной и женщиной непреодолимый ров с пираньями: мужчины — с Марса, женщины — с Венеры, у них особая логика… Если хотите начать нормально общаться с женщинами, просто выкиньте из головы эту чушь. У них тоже есть интересы, им нравятся музыка, книги, кино, они обсуждают не только маникюр и косметологов, но могут поговорить и на философские темы. Так что, если абстрагироваться и попытаться увидеть в девушке не пришельца, подающего противоречивые знаки, а такого же человека, как вы и ваши друзья, общение потечёт гораздо легче.

Если у вас с собеседницей оказалось не так много общих гик-увлечений, то всегда можно задать вопросы про учёбу и работу. Люди любят говорить о себе, просто предоставьте даме такую возможность и дружелюбно поддерживайте разговор. Желательно, чтобы по ходу дела ваш диалог не превратился в собеседование. Основа любого диалога — эмпатия. Это мудрёное словечко означает способность сопереживать собеседнику и адекватно реагировать на его чувства. Если видите, что девушка охотно и активно говорит о своей работе, дайте понять, что вы чувствуете её любовь к делу. Если, наоборот, она отделывается общими фразами, спросите её, а что ей по-настоящему нравится.

Задавайте открытые вопросы. — "Ты уже играла в эту игру?" — "Да". Два интроверта поговорили, можно расходиться. Гораздо продуктивнее задавать вопросы так, чтобы на них нельзя было ответить "да" или "нет". "Тебе больше нравится старый художник этой серии комиксов или новый?" — вот тут уже ей придётся отвечать развёрнуто и аргументировать.

Одна удачная шутка может заработать тебе 100 очков, а неудачная — выбросить тебя с игрового поля навсегда. Как тут не ошибиться? Никогда не шути про девушку, принижая её достоинство, — этого никто не любит. Также не стоит шутить над тем, что для неё важно, даже если ты искренне считаешь её любимого Человека-паука дурачком. Прибереги эту тему до того времени, когда ваши отношения окрепнут. Грубостей и сальностей тоже на первых порах стоит избегать — вполне возможно, что она может составить тебе достойную конкуренцию в шутках про мамку, но это лучше выяснить позднее. Шути на нейтральные темы, желательно, не интернетовскими мемасиками. Девчонки тоже подписаны на шутейки "ВКонтакте", знаешь ли.

Покажи, в чём ты хорош, — девушки любят успешных. Это касается всего, в том числе компьютерных игр. Если ей нравится то же, что и тебе, это отличный шанс показать себя с лучшей стороны, выслушать, с какими трудностями она сталкивается, и дать пару советов. Или предложить помощь. Тут главное — не тянуть одеяло на себя слишком сильно. Время для этого ещё придёт, если ты понимаешь, о чём я.

Как видишь, в том, чтобы наладить общение с девушками, нет ничего сложного. Это уж точно не труднее, чем саппортить бестолкового АДК в тимфайтах! Быть интересным собеседником — значит обладать колоссальным преимуществом. Все любят харизматичных, уверенных в себе, интересных людей. Миф о гиках как о закрытых и замкнутых ребятах с низкой самооценкой и проблемами в общении — всего лишь миф, и тебе не обязательно ему соответствовать.