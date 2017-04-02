Сказка о потерянном времени. Сколько часов ты потратил на игры

Давайте признаем, компьютерные игры — это требовательное хобби. Они высасывают из нас деньги, силы и самое главное — драгоценное время. С другой стороны, компьютерные игры — это настоящее спасение для современного человека, многогранное и доступное хобби, освоить которое может каждый. Но стоит ли оно того? Чтобы не быть голословным, Лайф решил на примерах сравнить время, проведённое за играми, с тратами на обучение различной полезной деятельности.

Онлайновые игры

Начнём с самых опасных пожирателей времени — MMORPG и MOBA-игр — и не будем брать в расчёт бесконечных, как вселенная, песочниц типа Minecraft. Оба этих жанра пожирают время, как сорвавшийся с диеты человек — пирожные.

Самый распространённый грех многопользовательской RPG — это скучные и однообразные действия, который игрок вынужден совершать ради лута или уровней. И прежде, чем несчастный герой дойдёт до заветной мякотки достойных PvP или PvE, он наверняка успеет убить несколько вечеров на монотонный гринд.

То есть MMORPG способна уничтожить неделю (а то и две!) жизни ещё до того, как начнётся, собственно, сама игра. И не забудьте, что кроме достижения заветного уровневого потолка каждому игроку ещё нужно научиться владеть своим героем на арене и отточить личные навыки и реакцию.

MOBA-игры несколько более дружелюбны к игроку… Но только на первый взгляд, ведь, как и любой другой спорт, они требуют постоянных и неустанных тренировок.

Схватка в MOBA — это не весёлая перестрелка многопользовательского шутера, а сложное взаимодействие, больше всего напоминающее работу профессиональных футболистов. Командные онлайновые игры требуют от игрока не только умения управлять своим персонажем, но и навыков коммуникации и коллективной работы.

И как вы думаете, сколько уйдёт на это времени? 50 часов? 80? Может быть, целая сотня? Давайте посчитаем.

Представим сферического игрока в вакууме, располагающего двумя свободными вечерами в неделю, во время которых его команда делает две катки, по 30 минут каждая. Это значит, что в неделю такой не слишком увлечённый игрок потратит на абстрактный "лолец" четыре часа, в месяц — 17 часов (ведь месяц длится чуть больше четырёх недель), а за год он накатает около 200 часов игрового времени, то есть, 8,5 суток беспрерывной игры. К этому сроку можно смело добавить время на запуск игры, минуты, потраченные на ругань в командном чате и другие сопутствующие временные затраты.

Больше недели! Много это или мало? Сравним со временем, которое этот же игрок потратит на автошколу.

Стандартный курс обучения водителей самой распространённой категории B (без вождения в городе) состоит из 130 академических часов, в которые входят и теоретические занятия, и обучения вождению на площадке. К этому добавляется примерно 30 часов городского вождения (а то и больше, ведь Минобразования РФ с 2014 года рекомендует автошколам увеличивать нагрузку до 50 часов). Итого получается 180 часов, чуть больше недели чистого времени.

То есть, за одинаковое количество времени можно либо стать счастливым обладателем корочки, либо научится неплохо валять вон тем засранцам на той стороне карты. Что выберете вы?

Соло-раунд!

Подсчитать время, затраченное на оффлайновые игры, ещё проще. Ограниченные сюжетом и миром, эти игры за некоторым исключением предлагают более-менее линейное следование какой-нибудь истории. И часы, которые можно потратить на раскрытие всех секретов игры, могут серьёзно удивить.

В интервью ресурсу GameRadar продюсер Fallout 4 хвастался, что потратил на игру более 400 часов. Это 16 суток чистого времени!

Такой глобальностью новый "фолл" превзошёл не только своего предшественника, но и внушительную третью часть "Ведьмака", которая при скоростном прохождении занимает около 24 часов (так утверждают тестировщики игры), а при полном — более 200. И не забудьте, что мы не учитываем весьма объёмные DLC и всевозможные перерывы "на чай".

Даже игры, не обладающие огромным открытым миром, могут занять немало времени. Сколько вы потратили на прохождение Dark Souls? 40 часов? А может быть, и все 100? Не верьте полуторачасовым спидранам — за каждым скоростным убийством боссов лежат недели практики.

Сравним эти траты с длительностью курсов переподготовки и профессионального обучения. Данные возьмём с сайта "Специалиста" — популярного московского учебного центра при Бауманке.

Итак, курс "Основы сетей", на котором преподают навыки системного администрирования, занимает 16 академических часов (12 обычных). Двухуровневый курс Autodesk 3ds Max, с нуля обучающий 3d-моделированию, занимает 48 академических часов (36 обычных). А полный дипломный курс по прикладному программированию и базам данных — всего-то 364 академических часа (273 обычных).

То есть, получить профессию можно в полтора раза быстрее, чем пройти какую-нибудь нашумевшую игру. Стоит задуматься, если вы, конечно, не хотите сделать продюсирование "фоллаутов" делом всей своей жизни.

Дьявол в мелочах

Конечно, гигантами индустрии видеоигры не ограничиваются. Наверняка на вашем смартфоне или планшете установлена маленькая игрушка, за которой вы развлекаетесь в транспорте, а часть рабочего времени съедает очередная браузерка. И такие малыши куда коварнее, чем может показаться на первый взгляд.

Даже тратя на эти мелочи 20 минут в день, вы наиграете за год более 120 часов, время, вполне сравнимое с освоением какой-нибудь "Доты"! И если часовые траты на "большие" игры очевидны, то перерывы, убитые на щёлканье по планшету, могут незаметно складывать в безвозвратно ушедшее сутки и недели.

Конечно, данные, приведённые в статье, лишь приблизительные, но они вполне могут показать место, которое видеоигры способны занять в человеческой жизни.

Один из авторов Лайфа недавно признался, что в пору своей юности на Dota 2 потратил 1500 часов — целую прорву времени. Для сравнения, Кисловодское государственное училище предлагает своим ученикам трёхгодичный курс, после которого они сдают экзамен на КМС по боксу. И знаете, сколько часов учебное заведение олимпийского резерва закладывает на воспитание будущих чемпионов? 1664 академчаса или 1248 стандартных часов, на 252 часа меньше, чем украла "Дота" из жизни Ильи Комарова!

Безусловно, насаживать виртуальных врагов на копья куда интереснее, чем заниматься изнурительными тренировками. Кроме того, у жизни заядлого игрока есть много преимуществ, а учёные говорят о положительном влиянии игр на мозг человека. Но неужели цифры не кажутся вам пугающими?

Известный психолог Андерс Эриксон однажды вывел "правило десяти лет", согласно которому человек становится экспертом в какой-либо области через 10 000 часов усердного обучения и тренировок.

Так что откройте свой профиль и скажите — не пора ли вам получать диплом по задротству?