Я сошёл с ума. Пять игр про маньяков

Postal 2

В жизни каждого бывают тяжёлые дни. Иногда их количество переходит все грани разумного, и тогда мы начинаем копить агрессию внутри себя. Но чуваку из игры Postal такой расклад не по душе. Он просто начал убивать людей, потому что его все достали. Собака справила нужду в ботинок, жена ежедневно пилит, а коллеги на работе — моральные уроды, которые заслуживают удара лопатой по лицу.

У Postal 2 огромная фанбаза. Тысячи игроков по всему миру обожают похождения обезумевшего парня. Ведь в игре существует огромное количество способов уничтожить ближнего своего. Лучшего способа выпустить пар после трудовой недели вы не найдёте. Да, она нарушает все границы дозволенного, но ведь где, как не в видеоиграх, их можно переходить?

Hatred

Hatred нельзя назвать хорошей игрой, но безумный главный герой, который с самого первого трейлера вызывал мурашки по всему телу от ужаса, определённо достоин внимания. И самое страшное, что он убивает людей без причины, ради удовольствия. О его прошлом ничего не известно, даже имени у него нет. Игрок знает его как антагониста.

Все знали, что это будет очень жестокая игра. Но уровень насилия превзошёл все ожидания. Описывать происходящее на экране просто невозможно, да и смотреть противно. Одним словом, ультранасилие. Кстати, игру даже удаляли из Steam. Но через некоторое время она была возвращена, а Гейб Ньюэлл лично принёс извинения разработчикам.

Hotline Miami

Hotline Miami — кислотный сон. Происходящее на экране завораживает своей скоростью. Но ключевым элементом, конечно же, является саундтрек, под который происходят все действия. Бодрые биты просто не дают вам сидеть на месте. Тем более сюжет тут получше, чем в любом фильме про маньяков.

Безымянный главный герой служит марионеткой для неких людей в звериных масках. Он беспрекословно выполняет все их поручения, которые отнюдь не про собирание цветочков на полянке. Но самое главное, что в каждой миссии, протагонисту предлагают на выбор одну маску, которая имеет свои особенности. Выглядит это действительно жутко. Кстати, у игры есть продолжение, в котором нам предлагают взять под контроль целую банду маньяков в масках.

Heavy Rain

Heavy Rain, пожалуй, одна из самых тяжёлых игр о маньяках за всю историю индустрии. Эта детективная история, с каждым сюжетным витком вы всё глубже погружаетесь в атмосферу безысходности. Но тот факт, что вы сами играете за убийцу, полностью переворачивает ваше осознание игрового процесса. Именно поэтому эту игру хочется проходить раз за разом, собирая все кусочки пазла.

Главный злодей и по совместительству один из персонажей, за которых нам предстоит играть, — Скот Шелби. Частный детектив, который перенёс в детстве тяжёлую психологическую травму — потерю брата. Именно это событие заложило в нём маниакальную жажду убивать. Но после всех бед, которые он пережил, ему действительно сочувствуешь. Этому герою просто не повезло.

Outlast

Эта игра не просто щекочет ваши нервы — она исполняет на них все песни группы Motorhead. Играть в неё действительно страшно. Каждый раз, когда очередной обезумевший собирается выпустить вам кишки, вы с трудом заставляете себя дальше продвигаться по сюжету, ведь вас охватывает ужас.

Психопаты здесь сплошь и рядом, но только один достоин пристального внимания — Ричард Трагер, обезумевший доктор, который ставит ужасные эксперименты на своих пациентах. По сюжету он отрезает главному герою несколько пальцев, сопровождая пытки безумными рассуждениями о смысле жизни, полностью ломая четвёртую стену для игрока.